Verkstadsmekaniker
Verkstadsmekaniker till Renta - Boden
Vill du arbeta med maskinservice och reparation i en miljö där tempot är högt, stämningen familjär och tekniken varierad?
Renta Boden växer och söker nu en självgående verkstadsmekaniker som vill bidra till hög driftsäkerhet, kvalitet och utveckling i ett av regionens mest expansiva industriområden.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som verkstadsmekaniker hos Renta ansvarar du för service, underhåll och reparation av bygg- och anläggningsmaskiner - både i verkstaden och ute på fältet vid det stora stålverket i Boden.
Du arbetar med ett brett spektrum av utrustning - från liftar, generatorer och småmaskiner till tunga entreprenadmaskiner - och blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att maskinerna alltid är redo för användning.
Arbetet innebär både planerade serviceinsatser och akuta reparationer där problemlösning, teknikförståelse och initiativförmåga är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter
• Felsökning, service och reparation av bygg- och anläggningsmaskiner
• Komponentbyten, givarjusteringar och kalibreringar
• Arbeten med diesel- och elmotorer, fordonselektronik och hydraulik
• Användning av digitala diagnosverktyg (t.ex. Jaal-tester)
• Dokumentation och registrering i digitala system
• Samarbete med kollegor och fältpersonal för att säkerställa effektivitet och säkerhet
Om dig
Du är en praktiskt lagd och lösningsorienterad person med ett genuint teknikintresse. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter, och du gillar att ta ansvar och se resultatet av ditt arbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet av mekanik, felsökning och service - gärna inom bygg, entreprenad eller fordon
• Grundläggande kunskap i fordonsel och elektronik
• Förståelse för förbrännings- och dieselmotorer
• God datorvana, gärna erfarenhet av digitala diagnossystem
• B-körkort
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av svetsning, hydraulik, el-högspänning eller kunskap i andra språk (t.ex. spanska, turkiska eller franska).
Vi erbjuder
Hos Renta får du en arbetsplats med frihet under ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din egen vardag.
Du erbjuds:
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
• Arbetstidsförkortning (36 h/år)
• Årsbonus som kan uppgå till tre månadslöner
• Möjlighet att låna maskiner och depåbilar
• Frukost på depån
• Tjänstetelefon med fria samtal och 10 GB surf
• Hälsoundersökning vid behov
• Möjlighet till boendestöd via samarbetshotell (t.ex. Scandic)
Ordinarie arbetstid är 07:00-16:00, men arbetet kan periodvis innebära beredskap, kvällsarbete och var fjärde lördag (11-19).
Om Renta
Renta AB är en svensk aktör inom maskinuthyrning som erbjuder ett komplett sortiment av bygg- och anläggningsmaskiner, verktyg och arbetsplatsutrustning.
Företaget har sitt huvudkontor i Varberg och finns representerat över hela landet med lokala depåer som har stor frihet att agera utifrån sina kunders behov.
Verksamheten bedrivs vid det stora stålverket i Boden, där Renta stöttar uppbyggnaden av anläggningen med resurser, service och underhåll av maskiner.
Renta är känt för sin lokala närvaro, korta beslutsvägar och familjära kultur - här värderas engagemang, ansvar och samarbete högt.
Om anställningen
Tjänsten är en rekrytering som hanteras av Adecco Sverige AB, med Tommy Norberg som ansvarig rekryterare.
Anställning sker direkt hos Renta AB.
Start sker enligt överenskommelse.
Placering: BodenSå ansöker du
Rekryteringsarbetet sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka in ditt CV och gärna ett kort personligt brev via https://www.adecco.se.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Tommy Norberg, Rekryterare - Adecco Sverige ABtommy.norberg@adecco.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
