Verkstadsarbetare sökes
Submit AB / Tunnplåtslagarjobb / Västerås Visa alla tunnplåtslagarjobb i Västerås
2026-08-05
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Vi på Submit söker nu efter en Verkstadsarbetare till vår samarbetspartner i Västerås.Verkstadsarbetare sökes
Vi söker en verkstadsarbetare till vår produktion!
Arbetet består främst av stansning och knäckning av plåt. Tjänsten innebär ett återkommande och strukturerat arbete där noggrannhet, ansvarstagande och ett öga för kvalitet är viktiga egenskaper.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Stansning av plåt
Knäckning/bockning av plåt
Kontroll av färdiga detaljer
Enklare verkstadsarbete vid behov
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull
Trivs med monotona och repetitiva arbetsuppgifter
Har god arbetsmoral och kan arbeta självständigt
Erfarenhet från verkstad eller plåtbearbetning är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder ett stabilt arbete i en verkstad med trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom produktionen.
Plats: Västerås Start: Omgående
Arbetstid: 07:00-16:00Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta xxx@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174262-2132376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Stora Gatan 32 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10023234