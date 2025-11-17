Verksamhetsutvecklare informationsförvaltning
Göteborgs kommun / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2025-11-17
Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
Publiceringsdatum2025-11-17Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Till enheten för kund- och ärendehantering söker vi nu verksamhetsutvecklare informationsförvaltning som vill bidra till att skapa struktur, långsiktighet och tillgänglighet i förvaltningens informationsflöden.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare Informationsförvaltning kommer du ha hela förvaltningen som arbetsområde och arbeta nära handläggare och chefer i frågor som rör informationsförvaltning. Du kommer arbeta med stöd och utbildning till förvaltningen i informationshanteringsfrågor digitalisering av arbetsprocesser med mera. Tillsammans med två kollegor, en verksamhetsutvecklare informationsförvaltning och en arkivarie, ansvarar du för att planera och genomföra insatser för en rättssäker informationshantering.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat framtagande av styrande dokument, rådgivning och stöttning kring runt hantering av information och dokumentation vid förändrade arbetssätt, införande och utveckling av IT-stöd men också att vägleda vid behov av avställning av information, genomföra bevarande- gallringsutredningar.
Du deltar även i att upprätta arkivförteckningar och visst ordnande och förtecknande av fysiska arkiv kan förekomma. Som verksamhetsutvecklare kommer du även att medverka i och/eller leda olika uppdrag och projekt kopplat till utveckling av informationsförvaltning.
I rollen ligger även att bevaka de kommungemensamma arkivfrågorna, delta i nätverk och samverka med andra myndigheter inom området. Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen där arkiv-/informationsvetenskap om minst 60 hp ingår. Du har minst 4 års erfarenhet av både analogt och digitalt arkivarbete med erfarenhet av processkartläggning och processbaserad informationsredovisning.
Du har god kunskap om de lagar och förordningar som styr arkiv- och informationshanteringen inom offentlig verksamhet, så som offentlighets- och sekretesslag, arkivlag, dataskyddsförordning och övriga lagar inom det förvaltningsrättsliga området.
Vi ser gärna att du har:
- arbetserfarenhet inom systemförvaltning, gallringsutredningar, avställning av information i äldre system, hantering av information på SharePoint
- erfarenhet av att leda projekt/utbildningar
- erfarenhet från att arbeta med informationsförvaltning i samverkan med extern arkivmyndighet (tex med Regionarkivet, gemensam arkivmyndighet för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.)
- arbetat som arkivarie eller motsvarande i Göteborgs stad
- erfarenhet av informationsförvaltning under avvecklande och nybildade organisationer är starkt meriterande.
Som person är du ansvarstagande har mycket god strukturell förmåga och tycker om att arbeta tillsammans med andra. I ditt arbete kommer du att möta företrädare från olika professioner inom förvaltningen så ett gott företrädarskap och en god kommunikativ förmåga är viktigt. Eftersom du ofta kommer att ha en vägledande roll i ditt uppdrag är det viktigt att du tycker om att utbilda och har god pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig enkelt, även i komplexa frågor. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till det gemensamma utvecklingsarbetet. Du är nyfiken och driver på utveckling med förmåga att ta initiativ till förbättringar. Att kunna sortera, prioritera och komma till avslut är viktigt för att trivas i rollen parallellt med förmågan att kunna strukturera och arbeta målinriktat.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
