Verksamhetsutvecklare
2025-11-06
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
, Vansbro
, Hagfors
, Östersund
, Gävle
Drivs du av att ge andra människor möjlighet att utvecklas? Har du intresse och erfarenhet av bildning och kultur? Vill du bidra till livskvalitet i Jämtland i stort men i Härjedalen och Bergs kommuner i synnerhet? Sök tjänsten som Verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län!
Om jobbet
Som verksamhetsutvecklare på SV arbetar du med att skapa och arrangera lokal folkbildningsverksamhet i form av studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. Du utvecklar kontakter med cirkelledare, deltagare, föreningar och myndigheter samt har ansvar för administration som hör till verksamheten. Arbetet innebär stor självständighet och eget ansvar, men också mycket samarbete med övriga medarbetare på avdelningen i Jämtlands län, totalt ca 13 st. I rollen har du möjlighet och utrymme att vara innovativ och initiativtagande inom ramen för strategiskt uppsatta mål.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Rollen ställer krav på att du är kommunikativt skicklig och att du kan bygga hållbara relationer genom tillit och förtroende. Att du har förmåga att lyssna in och se andras potential är centralt. Du behöver även vara trygg i ditt personliga ledarskap och kunna ta ansvar för att strukturera, prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har:
• samhällsengagemang och erfarenhet av ideellt arbete
• god organisations- och samarbetsförmåga. Vana av samverkan med olika samhällsaktörer.
• förmåga att arbeta i team och på egen hand
• god digital kompetens
• god erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete
• kunskaper/erfarenhet av funktionsrätt, integration, landsbygdsutveckling, föreningsliv samt hållbarhetsfrågor är meriterande.
• stort nätverk och erfarenhet av folkbildningsarbete är särskilt meriterande.
• körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder dig
• en roll i en organisation som genom folkbildning gör skillnad för samhället och bidrar till utveckling och bildning i vårt län
• kollegor som är prestigelösa, hjälpsamma och delar med sig av sin kunskap - precis som ett bra lag ska göra
• ett engagerat och samhällsintresserat team som brinner lite extra för att landsbygden ska leva
• ett arbete med hög grad av självständighet och stor flexibilitet i arbetstider och arbetsplats
• ett stort nationellt nätverk av kollegor och resurser inom SV
Praktiskt
Vi i erbjuder dig en tillsvidareanställning på 100% (möjligt även med 80%) med inledande provanställning i 6 månader. Vi arbetar med målstyrd arbetstid som kan innefatta arbete vissa kvällar och helger.
Nuvarande kontor och verksamhetslokal finns i Hede, men detta kan förändras. Möjlighet finns att arbeta delvis hemifrån.Så ansöker du
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev. I stället ber vi dig svara på ett antal urvalsfrågor vid ansökan där du får beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Du laddar också upp ditt CV.
SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sista dag att ansöka är 30 november
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och inte via epost eller i pappersformat.
(Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.)
Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
SV Jämtlands län Kontakt
Avdelningschef
Martin Björnwall martin.bjornwall@sv.se 072-058 36 09 Jobbnummer
