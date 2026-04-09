Verksamhetsspecialist - användarstöd
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifter
Du kommer vara användarnas stöd och ditt uppdrag är att bidra till effektiv förvaltning och mesta möjliga nytta ur systemstödet. Detta görs genom att driva förbättringar i systemet utifrån ett användarperspektiv, såsom processkartläggningar och utbildning, så att vi blir effektivare och utnyttjar IT-systemets möjligheter. Rollen verkar i gränslandet mellan operativ verksamhet och IT-förvaltning och säkerställer att systemförändringar är förankrade i hur olika användargrupper bedriver sitt arbete. Rollen förutsätter därför en god förståelse för transmissionsnätet och hur ansvar och arbetsuppgifter är fördelade mellan olika arbetsområden.
I arbetet ingår en kontinuerlig dialog med användare. Arbetet innebär att kunna utbilda och vägleda användare och arbeta strukturerat med kravberedning i nära dialog med verksamhet och IT förvaltning:
Ansvara för att det finns en aktiv kommunikation och dialog med användarna kring förändringar som påverkar dem och stödja användarna operativt
Genomföra processkartläggningar av processer som relaterar till systemstödet. Arbeta nära verksamhetsspecialister för att hjälpa dem översätta sina processer till behov av systemstöd.
Omsätta behov till tydliga utvecklingsunderlag
Vara en del av och representera verksamheten i förvaltningsteamet och vara delaktig i prioritering av backlogg.
Föreslå och delta i utveckling av nya funktioner eller ny struktur i systemstödet.
Vara delaktig i framtagande av digitala manualer och e-learning med övningsuppgifter för användarna, koppla dessa till verksamhetens arbetsprocesser.
Skapa och hålla i utbildningar för användare
Skallkrav: 1. Konsulten ska ha akademisk examen inom systemvetenskap eller kommunikation, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet (med motsvarande arbetslivserfarenhet menas erfarenhet av arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivningen ovan) förvärvad genom minst 8 års arbetslivserfarenhet. 2. Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av verksamhetsnära utvecklingsarbete av
systemstöd inom infrastruktur eller förvaltning av anläggningar. 3. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet från att planera, leda och ta fram digitala utbildningar och utbildningsmaterial för systemstöd eller digitala tjänster med över 100 användare.
Merit: 1. Konsulten bör ha minst 5 års arbetslivserfarenhet inom arbete med affärssystem för anläggningar och underhåll, t ex SAP eller IFS. 2. Konsulten bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom arbete med IT-förvaltning inom offentlig sektor 3. Konsulten bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom att bedriva utbildningar för användare av affärssystem för anläggningar och underhåll, t ex SAP eller IFS
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137
)
113 46 STOCKHOLM
