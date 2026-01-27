Verksamhetspedagog Äldreomsorg
2026-01-27
Som verksamhetspedagog inom äldreomsorgen arbetar du med att förbättra kvaliteten och effektiviteten i äldreomsorgens verksamheter genom att utveckla, implementera och stötta nya arbetsmetoder, processer och kunskapsbaserade arbetssätt.
Din roll
Rollen är ny inom äldreomsorgen i Vara och det finns stora möjligheter att påverka innehållet och få bidra till utvecklingen. Rollen innebär att analysera befintliga rutiner, utbilda personal i nya strategier som t.ex. personcentrerad vård, och driva förändringsarbete för att säkerställa hög kvalitet och följsamhet till lagar som till exempel Socialtjänstlagen.
I Vara kommer vi vara del i Yrkesresan Äldreomsorg som är en nationell satsning för att öka kompetensen. Som verksamhetspedagog kommer du vara ansvarig för planering av genomförandet. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
- Planera, handleda, konsultera, och stärka i metodarbete, bemötande, förhållningssätt och andra pedagogiska frågor på individ, grupp- och organisationsnivå.
- Stötta och vägleda personal kring social dokumentation samt vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan enligt IBIC ihop med verksamhetsområdets dokumentationsombud.
- Samverkansfunktion gentemot interna och externa aktörer. Nära samarbete med Sektor social välfärds strateger och utvecklare.
- Vid behov vara sammankallande och leda nätverksmöten.
- Identifiera och uppmärksamma utvecklingsbehov.
- Omvärldsbevakning och implementera ny kunskap och forskning inom aktuella områden samt planera långsiktig och kortsiktig kompetens- och utbildningsinsatser inom äldreomsorgen.
Din kunskap och erfarenhet
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning, exempelvis som socionom, äldrepedagog eller yrkeshögskoleutbildning inom social omsorg.
Det är också meriterande att ha arbetet inom äldreomsorg och vi kommer lägga vikt vid personlig lämplighet
Körkort är ett krav
Din framtida arbetsplats
Du kommer vara anställd direkt under verksamhetschef äldreomsorg och ha ett nära samarbetet med enhetscheferna.
Vi välkomnar nya idéer och vågar pröva dem. Du får härliga kollegor som delar med sig av sin klokskap och stöttar. I vår ledningsgrupp har vi roligt och tar oss an utmaningar tillsammans. Vi gör varandra bra helt enkelt.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
