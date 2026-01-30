Verksamhetsledare, Teknik
Räddningstjänsten Fyrbodal / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2026-01-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Fyrbodal i Trollhättan
Räddningstjänsten Fyrbodal är ett starkt och framåtriktat räddningstjänstförbund som sträcker sig från havet i väster till Vänern i öster.
Förbundet omfattar de sju kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
Du ansluter till en helt ny räddningstjänst som bildades den 1 januari 2025. Här får du chansen att vara med i en spännande fas med stora möjligheter att både utvecklas som person och aktivt bidra till att forma verksamhetens framtid. Tillsammans bygger vi en modern räddningstjänst som står väl rustad för de utmaningar vi möter i samhället och omvärlden.
Vi strävar ständigt efter att utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, gott samarbete, god trivsel och ett starkt engagemang för utvecklingsarbete. Ledarskapet hos oss är närvarande, prestigelöst och bygger på stor tillit - något som ger medarbetarna hög delaktighet och goda möjligheter till inflytande.
Idag är vi cirka 460 anställda. Av dessa arbetar omkring 60 på dagtid och 110 i den operativa
verksamheten, fördelade på tre heltidsstationer inklusive ledningscentralen. Övrig personal utgörs av räddningspersonal i beredskap (RiB), fördelade på 14 deltidsstationer.
Enhet Teknik
Vi är en del av Räddningsavdelningen där även operativ hel- och deltid samt utbildning och övning finns. Enhet Teknik verkar inom hela förbundet och består i nuläget av en enhetschef med sex medarbetare som arbetar dagtid med utgångspunkt från brandstationerna i Uddevalla och Trollhättan.
Enheten ansvarar för förbundets system för beställningar och avvikelserapportering gällande fastighet, fordon och materiel.
Ansvarsområden är övergripande enligt nedan:
Fastigheter - Enheten har huvudansvaret för de fastigheter som vi verkar i och sköter kontakten med medlemskommunernas förvaltare och om behov finns med andra myndigheter.
Fordon - Enheten har huvudansvaret för förbundets samtliga fordon och ansvarar för årlig besiktning, underhåll och service samt avancerade reparationer. Arbetet sker i nära samverkan med medarbetare på andra enheter som ansvarar för daglig drift och underhåll av fordon.
Ansvar finns även för ny införskaffning/upphandling, samt avyttring av fordon enligt plan.
Materiel - Enheten har huvudansvar för de olika typer av operativ materiel som används inom förbundet. Arbetet sker i nära samverkan med medarbetare på andra enheter som ansvarar för drift och underhåll av materialet.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
I tjänsten som verksamhetsledare arbetar du med med arbetsuppgifter direkt kopplade till Räddningsavdelningens uppdrag att upprätthålla och utveckla den operativa förmågan inom hela förbundet med största fokus på materiel.
Du tar samordningsansvaret för förbundets arbetsgrupper inom flera utpekade driftansvar som till exempel utryckningsmateriel, andningsskydd, förråd och slangvård. Som samordnare har du en god lägesbild av förbundets samlade behov av inköp kopplat till ekonomi.
Du förväntas både leda och driva egna projekt samt vara aktiv deltagare i projektgrupper.Dina arbetsuppgifter
- Leda och samordna enhetens ansvar för materiel
- Godkänna och kontera fakturor inom ansvarsområdet
- Medverka vid och genomföra upphandlingar
- Genomföra och samordna inköp
- Utvecklingsarbete inom enhetens ansvarsområden
- Aktivt delta i enhetens arbete och stödja kolleger i sina uppdrag
- Vid behov utföra arbetsuppgifter inom hela enhetens ansvarsområde
Arbetstid är förlagd till dagtid mån-fre 40tim/veckan.
För sökande med behörighet inom räddningsledning ser vi gärna, utifrån personliga förutsättningar och lämplighet, att tjänsten kombineras med någon av våra beredskapslagda operativa funktioner. Och då kan registerkontroll bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har lätt för att prioritera och följa upp frågor i dialog med berörda funktioner. Med ett tydligt och lyhört ledarskap skapar du ordning och riktning och säkerställer kvalitet i både planering och genomförande. Du trivs i en samordnande roll, bygger förtroendefulla relationer och skapar delaktighet i organisationen.
I rollen ingår även att kontinuerligt etablera, vårda och utveckla samarbeten med kolleger, leverantörer och myndigheter. Det är därför viktigt att du har en naturlig förmåga att skapa kontakter, och att du arbetar på ett sådant sätt att det blir enkelt att både upprätta och bibehålla långsiktiga och goda relationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
- Lägst gymnasial utbildning
- Minst 2 års erfarenhet av arbete inom räddningstjänst eller liknande
- God datorvana och trygghet i att arbeta i digitala system
- God kunskap i Office 365 och vana att arbeta strukturerat med dokumentation
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande
- SMO-utbildning eller motsvarande
- Genomförda räddningsledningsutbildningar som LK1, LK2 eller motsvarande MCF/MSB utbildningar
- C-körkort
- Operativ erfarenhet från arbete inom räddningstjänsten eller liknande
- Erfarenhet av processledning i strategisk planering, utvecklingsarbete eller kvalitetsledning
- Erfarenhet av arbete i kommunal eller regional samverkan, exempelvis inom
räddningsledningssystem eller stabsfunktioner
- Arbete i arbetsledande befattning, gärna inom räddningstjänst
Förmåner
- Tillgång till utrustning för fysiskträning på arbetsplatsen
- Tid för fysisk träning
- FlextidsavtalÖvrig information
Valet av placeringsort kan diskuteras. Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade.
De första intervjuerna beräknas utföras i vecka 10. I ett senare skede av rekryteringsprocessen ingår även personlighetstest som en del av vår helhetsbedömning som genomförs via JobMatch.
Mer information om oss hittar du på vår webbsida www.rtjfyrbodal.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer
annonser och rekryteringstjänster Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Fyrbodal
(org.nr 222000-0950) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Fyrbodal Kontakt
Tomas Sunnerdahl 010-7054080 Jobbnummer
9715390