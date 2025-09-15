Verksamhetskoordinator till kund i Malmö
2025-09-15
Som Verksamhetskoordinator hos vår kund får du en bred och varierande roll där du huvudsakligen kommer att ansvara för företagets administrativa uppgifter såsom registrering av butiker och beställningar samt vara behjälplig vid frågor från partners och leverantörer. Du ingår i ett professionellt och positivt team om 5 personer och kommer initialt ha hand om den svenska marknaden, men även vara behjälplig mot Norge och Danmark. Du arbetar kontorstid, måndag - onsdag och utgår från kontoret i Malmö.
I din roll som verksamhetskoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Kundkontakter internt såväl som externt
• Ärendehantering i olika system
• Hjälpa leverantörer och partners via mail och telefon
Tjänsten som verksamhetskoordinator är ett vikariat på 60% med start omgående och pågår under cirka 8 månader.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och kundbemötande. Du är förtroendeingivande och gillar att ha stora kontaktytor, såväl internt som externt. Du har god datavana och har erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem.
Som person är du prestigelös och trivs med varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo. Denna roll kräver att du har lätt för att organisera, planera och strukturera upp ditt arbete samt att du kan arbeta självständigt. Med ditt helikopterperspektiv skapar du med lätthet den ordning som krävs för ett effektivt arbete.
Vidare tror vi att du som söker är en driven och social person som trivs i en koordinerande roll med mycket kundkontakt. Ditt positiva förhållningssätt smittar av sig bland såväl kollegor som kunder.
Då kontoret arbetar mot den skandinaviska marknaden är det meriterande om du utöver svenska behärskar norska eller danska.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God datavana och erfarenhet av att arbeta i olika system
• Stresstålig
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Matilda Nilsson via Matilda.Nilsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
