Verksamhetscontroller
Marlene Vikström AB / Controllerjobb / Vännäs
2026-02-24
Det här är en nyckelroll för dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativ påverkan. Du blir en del av ledningsgruppen och får ett stort mandat att forma både din roll och Allmiljös fortsatta utveckling.
Hos oss får du en varierad vardag där verksamhetsstyrning, analys och förbättringsarbete står i centrum. Du driver initiativ som ger konkreta resultat i ett stabilt och växande bolag med 90 medarbetare. Här förenas långsiktighet med ett tydligt framåtdriv och tempo. Läs mer på allmiljö.se.
Om rollen
Du har ett övergripande ansvar för kalkyler, uppföljning och förbättringsarbete med direkt påverkan på lönsamhet och utveckling. I nära samarbete med VD och Affärsområdeschef bidrar du till välgrundade beslut kring anbud, prissättning och kontraktens effektivitet samtidigt som du tillför marknadsinsikter och strategiska analyser.
Du är drivande i bolagets kvalitets- och utvecklingsarbete. Genom att ta fram relevanta nyckeltal, analysera arbetsflöden och omsätter insikter till konkreta förbättringsåtgärder av olika karaktär skapar du struktur, effektivitet och långsiktigt värde. I ditt arbete kommer du att ha kontakt med många av företagets beslutsfattare och stöttar i deras verksamhetsutveckling genom att presentera tydliga analyser och utvecklingsinitiativ.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad i en organisation med ambition att ständigt utvecklas. Hos Allmiljö möter du en organisation där vi tar ansvar för det vi lovar, där samarbetet är nära och där vi tror på tydlighet, ärlighet och personligt engagemang - både gentemot varandra och våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-24Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitet, processtyrning och/eller projektledning, gärna i kombination med kalkylarbete och ekonomisk uppföljning.
Du kan till exempel ha arbetat som:
Operational Excellence Manager
Business Controller
Project Manager
Kvalitets- eller verksamhetsutvecklare eller i en liknande roll med ansvar för analys, förbättring och uppföljning
Som person är du analytisk och strukturerad, och trivs i gränslandet mellan strategi och genomförande.
Intresserad?
Skicka ditt CV eller din LinkedIn-profil till oss senast den 1 mars. Du är välkommen att kontakta Marlene Vikström, Rekryteringskonsult 0704208500
