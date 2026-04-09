Verksamhetscontroller - Stockholm eller Eskilstuna
Fortifikationsverket söker verksamhetscontroller till förvaltningsavdelningen i Stockholm eller Eskilstuna vars uppdrag är att planera, följa upp och verksamhetsutveckla. Är du ekonom och har erfarenhet av arbete som controller? Vill du vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som verksamhetscontroller
Du kommer att tillhöra förvaltningsstaben, som har en sammanhållande roll inom förvaltningsavdelningen. Förvaltningsavdelningen består av sex regioner med tillhörande staber, teknikenheter, driftdistrikt och förvaltare som arbetar direkt med vårt fastighetsbestånd. Förvaltningsstaben leds av stabschefen och här samlas cirka 20 medarbetare i tre grupper placerade på flera orter i Sverige.
Gruppen består av 5 medarbetare och verkar sammanhållande för avdelningens verksamhetsstyrning och rapportering och har nära samverkan med Fortifikationsverkets regionala verksamheter.
Som verksamhetscontroller kommer du att planera, analysera och sammanställa månads-, tertial- och årsbokslut. Du kommer även genomföra löpande förbättringsarbete och processutveckling för högre kvalitet. Du kommer ha löpande kontakt med förvaltningsavdelningens enheter och regioner för att tillsammans arbeta med kvalitetssäkring av budget och prognoser. Vidare ingår det i rollen att följa upp projektverksamhet samt delta i utveckling och förvaltning av IT-system.
Resor förekommer i tjänsten då vi har verksamhet i hela Sverige. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annan för tjänsten relevant inriktning, eller annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta som controller eller ekonom där budgetering, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning ingått. Du har goda kunskaper och vana att arbeta i olika system och Excel samt erfarenhet och intresse av systemförvaltning och utveckling. Det finns goda möjlighet att ta en större ansvar i detta och exempelvis bli superanvändare i något av våra IT-system. Du har även mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god administrativ förmåga. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av verksamhets- och myndighetsstyrning, arbete med årsredovisning samt nationellt spridd verksamhet. Har du projektledarutbildning eller utbildning i entreprenadjuridik är det bra. Kännedom om den statliga budgetprocessen och dess olika steg är även det meriterande liksom goda kunskaper i Agresso.
För att trivas i rollen som verksamhetscontroller tror vi att du är analytisk, strukturerad och van att arbeta med siffror. Du gillar att ha många kontakter och vara drivande för att leveranser med rätt kvalitet blir klara i tid. Du är en lagspelare med hög kommunikations- och samarbetsförmåga inklusive förmåga att kommunicera med personer inom helt andra kompetens- och verksamhetsområden.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm eller Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 april 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jeanette Jonsson tel. 010-44 45 646 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall tel.010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Bergvall emma.bergvall@fortifikationsverket.se
