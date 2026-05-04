Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende
2026-05-04
Om verksamheten
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås, som är beläget endast fem minuters promenad från Borås resecentrum med buss- och tågförbindelser. Här sitter i fräscha kontorslokaler med närhet till både centrum och det natursköna parkområdet vid Ramnasjön.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Med boråsaren i fokus ska du utifrån verksamhetsplan, uppställda mål och politisk viljeriktning driva och utveckla ditt område tillsammans med din närmsta kollega. Du har verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ditt område. Du är en viktig del i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar där tillsammans med kollegor för att driva och utveckla det förvaltningsövergripande arbetet med ett helhetsperspektiv för ögonen.
Du kommer leda en grupp bestående av 16 engagerade och drivna enhetschefer. Ditt uppdrag är att coacha och stötta dina medarbetare i sina respektive uppdrag för att uppnå god och jämn kvalitet i verksamheten för att nå de övergripande målen.
Arbetsmiljön är en av våra viktigaste faktorer för att lyckas behålla våra medarbetare och skapa hållbara arbetsplatser. Det är ett prioriterat område för dig som verksamhetschef i ditt utvecklingsarbete. En naturlig del i uppdraget är också god samverkan med politisk nämnd likväl som med förvaltningens fackliga parter.Så ansöker du
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök jobbet nedan.
Övrig information
Som verksamhetschef blir du en viktig spelare i en förvaltning som vill arbeta i framkant för att göra skillnad för dem vi är till för. Som chef i Borås stad erbjuds du ett gediget chefsutvecklingsprogram i form av löpande utbildning och ledarskapsutveckling.
I tjänsten ingår inlöst övertid men du har tillsammans med det ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Utöver ett friskvårdsbidrag erbjuds du fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på vår hemsida.
Intervjuer är planerade att genomföras den 8 juni och 12 juni så reservera gärna datumen i din kalender. Tester kommer att förekomma i rekryteringsprocessen.
Vi söker en verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende, där du får en chans att tillsammans med en kollega driva Borås stads Vård- och omsorgsboenden.
Vård- och äldreförvaltningen arbetar för att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av drygt 2 600 medarbetare, varav 90 talet är chefer.
Vi står inför en spännande framtid med omställningen till nära vård och framtidens socialtjänst samtidigt som kompetensförsörjningsutmaningen utmanar oss i att ställa om och tänka nytt. För att möta upp denna genomför vi nu en omorganisation med fokus på bättre förutsättningar för förvaltningens chefer och ökat förebyggande arbete. Vi är en förvaltning som gillar vara i framkant i det vi gör, nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg tillsammans med oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen inom socialt arbete, alternativt annan för uppdraget relevant kandidatexamen i kombination med mångårig erfarenhet som chef.
Du har chefserfarenhet från större komplex organisation, erfarenhet av att leda chefer meriteras. Vidare ser vi gärna att du har arbetat inom offentlig sektor, företrädesvis kommunal verksamhet. Meriterande är erfarenhet från en vård- och omsorg eller hälso- och sjukvårdsorganisation.
Då vi står inför en utvecklingsresa är det ett krav att du arbetat med förändringsledning och processutveckling i en större organisation. Du är målinriktad och skicklig på att driva förändringsarbete men vet likväl att vägen för att lyckas nå hållbart resultat går genom att skapa delaktighet, följa upp och utvärdera arbetet med involverade parter. Med din analytiska förmåga har du lätt för att ta ett övergripande och strategiskt perspektiv på frågor och förstår vikten av att vara strukturerad och planera arbetet långsiktigt.
Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och mod. Du leder med ett coachande förhållningssätt men står också för en tydlighet i riktning och mål för dina chefer.
Relationsbyggande är av stor vikt i kommunal verksamhet, du är medveten om dialogens betydelse för att skapa och bibehålla goda relationer och är en duktig kommunikatör och skicklig på att samverka med olika parter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Tina Isaksson tina.isaksson@boras.se 033-353581
