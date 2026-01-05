Verksamhetschef till Smeden i Järfälla
Forenede Care AB / Sjukvårdschefsjobb / Järfälla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Järfälla
2026-01-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Järfälla
, Danderyd
, Sundbyberg
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker en Verksamhetschef som vill leda utveckling och driva förändring tillsammans med vårt fantastiska team!
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med passion för att skapa förbättring och utveckling. Som Verksamhetschef hos oss får du en central roll i att leda och driva förändringsarbete - både i verksamhetens dagliga arbete och i vårt långsiktiga utvecklingsarbete. Du arbetar självständigt med att utveckla verksamheten, dina medarbetare och kulturen mot gemensamma mål.
Du ingår i ett sammanhang med kompetenta supportfunktioner som ger dig stöd och verktyg att lyckas. Hos oss får du möjlighet att forma framtidens omsorg och leda en verksamhet i förändring - där ditt ledarskap gör verklig skillnad.
Här kommer du att arbeta
Forenede Care Smedens äldreboende har 54 boende fördelade på 6 avdelningar. 4 demens och 2 somatiska .
Smeden är belägen i stadsdel Kallhäll i Järfälla kommun
Tjänsten som Verksamhetschef som gör skillnad
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för medarbetare, ekonomi, kvalitet och kundrelationer. I rollen ingår också att leda och driva utvecklingsprojekt, identifiera förbättringsområden och implementera nya arbetssätt.
Du samarbetar nära nyckelintressenter såsom kunder, anhöriga, kommuner och myndigheter, och får stöd från våra supportfunktioner inom ekonomi, HR, vård och kvalitet, kommunikation och affärsutveckling.
Du rapporterar till Regionchefen och är en aktiv del av regionens ledningsgrupp, där du bidrar till att forma regionens riktning och framtid.
Vi erbjuder Du får möjlighet att påverka företagets riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder dig interna och externa utbildningar där du som individ får möjlighet att växa och utvecklas både som människa och i din roll professionellt.
Vi har kollektivavtal och naturligtvis erbjuder vi friskvårdbidrag.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en modig och engagerad ledare med stark förmåga att inspirera, kommunicera och skapa struktur i förändringsprocesser. Du trivs med att ta initiativ, driva på utveckling och fatta beslut som för verksamheten framåt.
Du har ett strategiskt och analytiskt arbetssätt, men trivs också nära verksamheten och dina medarbetare. Du förstår vikten av ett säljande och lösningsorienterat förhållningssätt och har lätt för att skapa goda relationer med kunder, medarbetare, anhöriga och samarbetspartners.
Hos Forenede Care värdesätter vi ledare som är lyhörda, empatiska och tydliga - som kan kombinera omtanke med beslutsamhet i förändring.
Du som Verksamhetschef ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Verksamheten är tillståndspliktig och kräver att du har relevant högskoleutbildning då du kommer att stå på tillstånd för verksamheten hos IVO. För att bli aktuell för tjänsten kommer du behöva godkännas av IVO.
Vi efterfrågar:
Högskole- och/eller universitetsutbildning som sjuksköterska
Ledarskapsutbildning samt mer än 2-3 års dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team inom äldreomsorg.
Aktuell erfarenhet med arbete av socialtjänst lagstiftningen.
Ekonomisk kunskap och förståelse av budgetansvar med tillhörande uppföljningsarbete.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Meriterande
Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring i vår vardag och ser att praktisk erfarenhet av förändringsarbete kommer att underlätta ditt arbete hos oss. Då vi arbetar och samverkar nära våra fackförbund är det bra om du har tidigare erfarenhet av att utveckla fackliga relationer.
Utöver ovan kan dessutom din vardag underlättas om du har B-körkort.
Intervjuerna sker löpande så vi tar tacksamt emot din ansökan redan idag!
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2025-01-31
Kontaktuppgifter
Susanne Persson, Regionchef
Mejladress: supers@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6717984-1772340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Smedvägen 2 (visa karta
)
176 71 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9668807