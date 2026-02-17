Verksamhetschef till hemtjänsten, Norby
Uppsala kommun, Avd hemvård / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-02-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd hemvård i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du nyfiken på en ny utmaning? Har du brukaren i fokus?
Vi söker dig som är rutinerad som chef och som brinner för att utveckla omsorgen om våra äldre. I nära samarbete med verksamhetschefen för Eriksberg representerar ni det som hela hemtjänsten i Uppsala kommun står för; ett nära ledarskap, brukarfokus, nytänkande och utveckling! Helt enkelt en hemtjänst som genomsyras av omsorgen om våra brukare och om varandra.
Är du vår nya kollega? Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
I uppdraget som verksamhetschef driver du verksamheten med fokus på utveckling och förbättring och med målet att nå den absolut bästa möjliga omsorg för brukarna och hög trivsel hos medarbetarna. Som verksamhetschef är du ansvarig för verksamheten, ca 30 medarbetare samt ekonomi.I uppdraget ingår att:* leda och organisera det dagliga arbetet* utveckla medarbetarna i ditt team * ha nära dialog med brukare, deras närstående och samarbetspartners* aktivt delta i utvecklingen av hela verksamhetsområdet genom att driva långsiktiga frågor och arbeta för ständig förbättring* ansvara för budget, kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens målUnder 2025 har vi gjort en omfattande satsning för att höja kompetensen på alla nivåer i organisationen och du kommer att fortsätta arbetet med kvalitets -och kompetensutveckling i din verksamhet.Ditt närmaste team kommer att bestå av din verksamhetschefskollega för Eriksberg samt planerare och samordnare som stöttar i den dagliga driften. Ert gemensamma kontor är beläget i Eriksberg dit det går stadsbussar. Du arbetar också nära dina övriga chefskollegor och ingår i en ledningsgrupp med en genuin gemenskap. Till hjälp i ditt uppdrag finns även stab och stödfunktioner så som exempelvis ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö och rehabilitering.Uppsala kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation hanterar försörjningen av legitimerad personal i verksamheterna. Tillsammans utvecklar vi områdets uppdrag och tar tillvara resurser på ett effektivt sätt. Publiceringsdatum2026-02-17Bakgrund
Vi söker en erfaren och engagerad chef som gillar, och har driv och förmåga, att bygga verksamheter och arbetsteam. Med andra ord ska du ha gedigen chefserfarenhet och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Är din erfarenhet från äldreomsorgen/hemtjänst är det meriterande. Du har högskoleutbildning om minst 180 hp inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis socionomprogrammet, personalvetarprogrammet, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, tydlig och utvecklingsinriktad. Du etablerar ett öppet klimat där vi lär oss av våra misstag, agerar med transparens och välkomnar feedback. Du är en god kommunikatör som inspirerar och uppmuntrar till delaktighet och nyskapande och är tillräcklig strukturerad för att hålla ihop och hålla i även långsiktiga mål. Du behärskar svenska språket, både i tal och skrift och är van att arbeta digitalt och i olika program och system.
Vi erbjuder att bli en del i en fantastisk ledningsgrupp som i nära samarbete arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten. Utvecklingsmöjligheter för dig som ledareVård- och omsorgsförvaltningen i Uppsala tillhör en av de största förvaltningarna i Sverige och dina utvecklingsmöjligheter som verksamhetschef hos oss är mycket goda. Tillsammans med din områdeschef arbetar vi fram din individuella kompetensutvecklingsplan för hur du vill navigera framåt för att utvecklas i ditt ledarskap. I Uppsala kommun finns ett gediget chefsstöd och olika utvecklingsmöjligheter för dig som chef såsom chefscoaching, utbildningar och mentorskap.FriskvårdVi erbjuder våra medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag på tre tusen kronor per år.TrygghetVi är en trygg och stabil arbetsgivare där stödet aldrig är långt bort.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att ringa områdeschef Susanne Andersson, 018-727 6133. Har du frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta rekryterare Britt Pedersen, 018-727 6712. Vi avser att genomföra digitala intervjuer from d. 17 tom d. 20 mars och fysiska intervjuer d. 25 samt d. 27 mars.Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34. Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01. Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93. Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-677 047. Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemvård Kontakt
Områdeschef
Susanne Andersson 018-727 6133 Jobbnummer
9746223