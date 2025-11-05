Verksamhetschef Äldreomsorgen
2025-11-05
Vara Kommun söker en erfaren och engagerad verksamhetschef för området äldreomsorg inom Socialförvaltningen.
Som verksamhetschef kommer du att spela en avgörande roll i att forma och leda vår verksamhet mot en framtid där våra äldre medborgare kan leva ett tryggt, hälsosamt och meningsfullt liv.
Din roll
Som verksamhetschef har du totalansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal inom verksamhetens ansvarsområde. Du kommer att leda området genom kunniga och engagerade chefer. Du kommer att spela en nyckelroll i att följa omvärldens utveckling, genomföra utredningar och analyser samt kartlägga viktiga områden - allt för att driva förbättringar och utveckla verksamheten framåt. Du kommer också att driva utvecklingsarbetet inom verksamheten med fokus på de strategiska frågorna och initiera och utveckla samverkan och samarbete såväl inom som utanför kommunen.
Din kunskap och erfarenhet
Du har relevant högskoleutbildning inom området och flera års erfarenhet av ledande befattning, gärna inom en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från äldreomsorgen och av att leda chefer är meriterande. Som ledare har du mod att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och fungerar som en förebild för dina medarbetare. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och god kunskap om de lagar och regelverk som styr verksamheten. Dessutom har du erfarenhet av budgetarbete samt en god förståelse för ekonomi och kvalitetsuppföljning.
Din framtida arbetsplats
Som verksamhetschef för äldreomsorgen blir du en del av socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetscheferna för individ- och familjeomsorg, funktionsstöd och arbetsmarknad samt förvaltningens stab.
Vi står inför en spännande tid med den nya socialtjänstlagen som betonar förebyggande arbete, delaktighet och tillit. I Vara arbetar vi för att omsätta dessa värden i praktiken - i en kultur som, formad av vår etiska kompass, präglas av välkomnande, helhetssyn, kreativitet och hållbarhet. Här får du vara med och forma framtidens socialtjänst, där vi tillsammans skapar värde för dem vi är till för.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Kontakt
Sverker Andersson 0512-31235 Jobbnummer
9590854