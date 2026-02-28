Verksamhetsansvarig
2026-02-28
Sankt Olof Hotell & Krog - Malung
Vill du leda och utveckla en hotell- och restaurangverksamhet i hjärtat av Malung?
Sankt Olof Hotell & Krog söker nu en engagerad och affärsdriven verksamhetsansvarig med helhetsansvar för driften.
Om Sankt Olof Hotell & Krog
Sankt Olof Hotell & Krog är ett centralt beläget hotell i Malung med 51 rum, 2 konferenslokaler och en restaurang med ca 60 sittplatser. Här möts affärsresenärer, turister och lokala gäster i en personlig och välkomnande miljö.
Hotellet erbjuder bekväma rum och en restaurang med fokus på god mat, trivsam atmosfär och service av hög kvalitet. I verksamheten ingår även konferensmöjligheter med flexibla lokaler anpassade för möten, utbildningar och företagsevent - med helhetslösningar som inkluderar måltider och boende.
Sankt Olof Hotell & Krog är en naturlig mötesplats i Malung med ambitionen att erbjuda en komplett upplevelse för både privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Som verksamhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften. Du arbetar både operativt och strategiskt, med fokus på kvalitet, lönsamhet och gästupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för hotell- och restaurangdrift
Personalansvar: rekrytering, schemaläggning och arbetsledning
Budget, resultat och kostnadskontroll
Inköp och leverantörskontakter
Kvalitetssäkring av service och gästupplevelse
Marknadsföring och utveckling av erbjudanden
Säkerställa att lagar, riktlinjer och rutiner följs
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet inom hotell, restaurang och helst haft en ledande roll
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
Har god ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget
Är en närvarande och motiverande ledare
Har stark känsla för service och värdskap
Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är meriterande)
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort mandat och möjlighet att påverka
En dynamisk arbetsmiljö i en etablerad verksamhet
Möjlighet att utveckla både verksamheten och ditt ledarskap
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka din ansökan och CV till vanja@sankt-olof.se
senast 10/4 2026. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa ledare till Sankt Olof Hotell & Krog! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: vanja@sankt-olof.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Hotell & Konferens AB
Moravägen 11 (visa karta
782 31 MALUNG Arbetsplats
Sankt Olof Hotell & Krog Jobbnummer
9769430