Verifieringsingenjör Underwater Systems

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du kommer att arbeta som verifieringsingenjör inom undervattensprojekt. Det som gör vår sektion unik är att vi arbetar med hela produkten, alla dess funktioner och även med gränssnittet mot kundens system, vilket medför att vi får en mycket god produktkännedom.
Din roll hos oss innebär att säkra att våra produkter möter de förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på produkternas förmågor. Detta gör du genom att stötta det tekniska arbetet genom hela utvecklingsprocessen, från kravställning, granskning av dokument, planering, till verifiering av den slutliga produkten.
Du kommer (bland annat) att arbeta med:
Verifiering, integration och validering av undervattensprodukter
Utveckling av våra arbetssätt för att effektivisera och möjliggöra att vi tar ett större kvalitetsansvar
Ansvara för hela verifieringsarbetet för ett visst projekt, så klart i tätt samarbete med övriga systemingenjörer
Dokumentation av resultatet i rapporter och testprotokoll
Arbetet sker i en miljö med kompetenta medarbetare som främjar såväl karriären som den personliga utvecklingen. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs.
Hos oss är ingen dag den andra lik och vi söker dig som trivs att arbeta i en föränderlig miljö och verka inom flera olika områden samtidigt. För att trivas i rollen bör du också uppskatta kombinationen av att arbeta i team med dina kollegor men även självständigt och ibland kundnära. Du är strukturerad, noggrann och trivs att arbeta med dokumentation och granskning.
Vi tror att du är högskole- eller civilingenjör alternativt motsvarande med några års erfarenhet av systemarbete på en helhetsnivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av granskning. Eftersom eventuella tjänsteresor inom Sverige förekommer, krävs körkort med B-behörighet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
