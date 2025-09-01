Ventilationsmontör
2025-09-01
Är du en erfaren ventilationsmontör med känsla för service? ? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett Sundsvallsbaserat bygg- och installationsföretag med bred kompetens inom ställningsmontage, entreprenadarbeten och installationer. Med starkt fokus på säkerhet och kvalitet erbjuder de helhetslösningar inom bland annat ventilation, el, snickeri och service. Deras ventilationsavdelning utför både service, underhåll, OVK-besiktningar och nyinstallationer - alltid med målet att skapa kostnadseffektiva lösningar och långsiktigt hållbara system för sina kunder.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som ventilationsmontör hos kund blir du en viktig del av deras ventilationsteam som arbetar med allt från service och underhåll till nyinstallationer och ombyggnationer. Du kommer att arbeta med ventilationssystem i olika typer av fastigheter och bidra till att skapa ett bra inomhusklimat för kunderna.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Installation, montage och injustering av ventilationssystem
Service, felsökning och underhåll
OVK-relaterade arbeten samt radon-, luft- och fuktmätningar
Samarbete med projektledare och kollegor för att leverera hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar
Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett intresse för teknik. Du kommer att ha stor variation i vardagen, med både självständiga uppdrag och arbete i team.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet i rollen / liknande roll inom ventilation.
Du trivs i att arbeta varierat med både entreprenadprojekt och med serviceuppdrag.
Du känner dig bekväm i att arbeta inom installation, injustering service och underhåll av ventilationssystem.
Vi söker dig som är ansvarstagande och engagerad, och som trivs både med att samarbeta i team och att arbeta självständigt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Sundsvall
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19




Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
9484864