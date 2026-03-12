VD sökes till ett mindre företag
Plantamed AB / Ekonomichefsjobb / Eskilstuna
2026-03-12
Vårt företag är ett litet biotekniskt företag med internationell karaktär och längre historia. Företaget har sitt säte i Eskilstuna där har vi en fabrik. Vi planerar att skaffa ett TCM forskningskontor i Uppsala eller Stockholm, där den nya VD kan arbeta på. Företaget driver för närvarande verksamheter i kosttillskotts utveckling, tillverkning och försäljning. Företaget kommer att expanderas och behöver en verkställande direktör (VD).
Det innebär att du sköter den löpande förvaltningen och har övergripande ansvar för den dagliga verksamheten, inklusive marknadsföring och produktion.
Du har ekonomiskt ansvar. Om du har kunskap i bokföring är det en merit.
Vi tror att du är en medicinsk doktor med många års erfarenhet i leding och företagets styrning och utveckling.
Företaget är litet vilket innebär att Du ska kunna vara ensam ansvarig för vissa arbetsuppgifter, men du ska också assistera till företagsledning.
Vi utgår att du kan flyttande engelska och svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
