Växande 3PL-lager söker extrapersonal
Letsdeliverit Sweden AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2025-08-11
Om jobbet
Vi på Letsdeliverit, ett växande 3PL-lager i Uppsala, söker nu dig som vill jobba extra vid behov.
Du kommer att arbeta med sedvanliga lageruppgifter såsom:
* Plock och pack av kundordrar
* Inleverans och returer
* Hålla ordning och reda i lagermiljön
Vem söker vi?
Du behöver inte ha tidigare lagererfarenhet - det viktigaste är att du har rätt inställning och är beredd att ta i när det behövs!
Vi söker dig som är:
* Ansvarstagande och noggrann
* Effektiv och stresstålig
* En lagspelare som också kan arbeta självständigt
* Flytande i svenska, både i tal och skrift
Meriterande men inte krav:
* Truckkort
Truckkort

* Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller liknande

Publiceringsdatum
2025-08-11

Så ansöker du
Skicka ett kort mejl med CV och några rader om dig själv till rekrytering@letsdeliverit.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: Rekrytering@letsdeliverit.se Arbetsgivare Letsdeliverit Sweden AB
(org.nr 556531-9190) Jobbnummer
9453334