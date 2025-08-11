Växande 3PL-lager söker extrapersonal

Letsdeliverit Sweden AB / Lagerjobb / Uppsala
2025-08-11


Om jobbet
Vi på Letsdeliverit, ett växande 3PL-lager i Uppsala, söker nu dig som vill jobba extra vid behov.
Du kommer att arbeta med sedvanliga lageruppgifter såsom:
* Plock och pack av kundordrar
* Inleverans och returer
* Hålla ordning och reda i lagermiljön

Vem söker vi?
Du behöver inte ha tidigare lagererfarenhet - det viktigaste är att du har rätt inställning och är beredd att ta i när det behövs!
Vi söker dig som är:
* Ansvarstagande och noggrann
* Effektiv och stresstålig
* En lagspelare som också kan arbeta självständigt
* Flytande i svenska, både i tal och skrift

Meriterande men inte krav:
* Truckkort
* Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller liknande

Så ansöker du
Skicka ett kort mejl med CV och några rader om dig själv till rekrytering@letsdeliverit.se så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: Rekrytering@letsdeliverit.se

Arbetsgivare
Letsdeliverit Sweden AB (org.nr 556531-9190)

Jobbnummer
9453334

