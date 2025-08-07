Vattenträningsledare Pepparrotsbadet
Korpen Enköpings Motionsidrottsfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Enköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Enköping
2025-08-07
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Korpen Enköpings Motionsidrottsfören i Enköping
Om jobbet
Korpens vattenträning bedrivs på Pepparrotsbadet och lasarettet i Enköping. Vi söker dig som är positiv, har glädje och passion för gruppträning, tycker om att jobba med människor, är intresserad av ledarskap och van att träna och röra dig till musik.
Ett roligt och givande extrajobb där du leder, inspirerar och peppar våra deltagare i deras vattenträning, plus att du får egen träning på köpet!
Vi söker en ledare till Pepparrotsbadet:
Tisdag kl 18-19 rehabbassängen
Onsdag kl 19-20 25-meters- bassängen
Det kan även bli aktuellt med fler pass vardagskvällar.
Start första veckan i september.
Om du inte redan har erfarenhet som ledare i vattenträning så hjälper vi dig igång med ett träningspass. Jobbet kan även passa dig som är nybliven pensionär eller dig som är student och vill ha lite mer pengar att röra dig med.Publiceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda vattenträning eller liknande instruktörsjobb till exempel dans eller gympaledare är önskvärt, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tveka inte, hör av dig så berättar vi mer.
Korpen har bedrivit friskvård i Enköping sedan 1948
Korpens vattenträning är populär för invånarna I Enköping med omnejd. Här utövas en motionsform som är mjuk och skonsam mot hela kroppen, samtidigt som vattnets motstånd ger rejäl träning för dina muskler, det är lätt att träna utifrån sin egen takt och nivå.
Vi är en motionsidrottsförening där vår värdegrund står för glädje, gemenskap och att alla är välkomna. Vi har i dag cirka 200 medlemmar och följande aktiviteter: vattenträning, gympa, boule, futsal och promenader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Personligt brev och CV via mejl
E-post: info@korpen-enkoping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledare i vattenträning". Arbetsgivare Korpen Enköpings Motionsidrottsfören
Torggatan 49 (visa karta
)
745 30 ENKÖPING Arbetsplats
Korpen Kontakt
Sophie Österlind info@korpen-enkoping.se 0735992041 Jobbnummer
9449083