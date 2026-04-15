Vattenmätarmontör
Är du nyutexaminerad från gymnasiet och vill ha ett praktiskt jobb där du får arbeta med händerna och utvecklas i yrkeslivet? Då kan det här vara något för dig!
Vi söker nu flera vattenmätarmontörer till vårt team i Uppsala. Tjänsten passar dig som har gått ett praktiskt gymnasieprogram, till exempel inom el, VVS, bygg eller liknande - men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
ONE Nordic är en av Sveriges ledande entreprenörer i elinfrastrukturbranschen. Vi är på en tillväxtresa och har idag över 40 etableringar runt om i hela landet. Tillsammans med landets energiproducenter, energidistributörer och energianvändare bygger vi hållbara energisystem för att framtidssäkra landets energiförsörjning. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. ONE Nordic har idag 1600 medarbetare i Sverige och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i Uppsalalän, där du genomför byten och installationer av nya vattenmätare. Arbetstiderna är måndag - fredag, du kommer ha egen arbetsbil och dagen börjar kl 7.00 ute hos kund. Innan uppdragsstart genomgår du utbildning via ONE Nordic för att få lärdom om relevant utrustning, säkerhet och monteringen i sig.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har gått gymnasiet (gärna el, VVS, bygg eller annat praktiskt program)
Är händig och gillar att arbeta praktiskt
Är ansvarstagande och noggrann
Har god social förmåga och trivs med kundkontakt
B-körkort är ett krav
Utöver detta så kommer vi att lägga stor vikt på din sociala färdighet. Då du har daglig kontakt med kunder i deras hem så är det en självklarhet att du kan arbeta på ett tålmodigt och ansvarstagande sätt med känsla för kvalitet och säkerhet.
Vi erbjuder dig
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
Att arbeta för en ledande leverantör inom el och energi tjänster.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
En lokal och närvarande konsultchef.
Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
Kollektivavtal.
Tillgång till bra utrustning som kan anpassas efter behov.
Information och kontakt
Detta är ett konsultuppdrag hos Wikan Personal där du arbetar mot ONE Nordic. Efter sex månader kan det generera en fast anställning för rätt person. Omfattningen är på heltid (100%)
När du är anställd hos oss på Wikan Personal kan du vara säker på att du hamnat rätt. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som värnar och ser till det bästa för våra anställda och kunder. Du har en lokal konsultchef med hög närvaro som ett stöd om det skulle uppstå frågor eller dylikt.
Vi kontaktar aktuella kandidater löpande. Planerad start är i augusti.
Vid eventuella frågor eller dylikt kontakta Catrine Pehrsson på 0278-52 33 12
Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 17 orter i Sverige, omsätter ca 400 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
