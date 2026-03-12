Varner söker HR Advisor
2026-03-12
Letar du efter en spännande och varierande HR roll? Och är du taggad på att bli en del av vårt fantastiska HR-team?
Vi är Varner, en av Nordens ledande aktörer inom mode och ett stolt norskt familjeföretag. Med våra välkända kedjor, Dressmann, Cubus, Bik Bok, Volt, Carlings, Junkyard och Levis (franchise), gör vi mode tillgängligt för alla.
HR hos oss & om rollen:
Vi är ett härligt gäng på 36 kollegor fördelade på våra kontor i Norge, Sverige och Finland. HR-avdelningen på Varner består av flera interna olika team; HR, lön och säkerhet. Vi får ofta höra att vi är en funktion med bred kompetens, att vi är serviceinriktade och tillgängliga - och vi brinner för att göra vardagen enklare för våra 1200 butiker och 8500 anställda.
Vi gillar när processer är effektiva och är enkla - gör du? I rollen som HR Advisor får du möjlighet att arbeta brett och med olika HR-uppgifter inom HR-Service. Förutom att vara en viktig stödfunktion och rådgivare för våra ledare i HR-relaterade frågor, kommer du även vara involverad och ta ansvar i HR-administration - från rekrytering till offboarding. Som HR Advisor ser du alltid möjligheter och potentialer för utveckling, och dessutom lockas du av att bidra till att vi ska arbeta smartare och effektivare inom HR eller inom organisationen.
Vad du kommer göra:
Supportera, hantera samtal och e-post från ledare och medarbete inom HR Service - ge stöd i HR-relaterade frågor, arbetsrätt och HMS samt bemanning m.m.
Dialog med fackliga parter där förhandling inkluderas
HR administrativa uppgifter - upprätthålla och kvalitetssäkra data samt statistikuppföljning
Bidra till utveckling av system, arbetsprocesser, verktyg & mallar - och implementering av ändringar
Resurs i HR-projekt vid behov
Vi söker dig som:
har relevant universitetsutbildning och något/några år erfarenhet inom HR eller motsvarande
är trygg i att tillämpa relevant lagstiftning och kollektivavtal. Meriterande inom retail.
är trygg i rollen som rådgivare för ledare och medarbetare
är självgående och tar ägarskap över uppgifterna
är intresserad av teknik och vill bidra till digital utveckling på avdelningen
Du känner igen dig i:
att vara uppmärksam och nyfiken - vågar ifrågasätta befintliga processer och tankesätt
att uppfattas som professionell, är noggrann och arbetar strukturerat - du uppskattar detaljer men har förmåga att även se helhet
att ha ett brinnande intresse för HR och en drivkraft att arbete brett med förankring i den dagliga businessen.
Varför du kommer älska det här
• En innovativ och framåtsträvande arbetsplats - Vi är alltid på väg framåt.
• En arbetsplats där vi inte enbart pratar värderingar - vi lever dem!
• En rolig och motiverande arbetsmiljö med härliga kollegor - Vi älskar att vinna och dela framgång. Laget framför jaget!
• Generös personalrabatt hos alla våra kedjor.
Rollen är ett vikariat på heltid till februari 2026.
Rollen ska tillsättas omgående och vi kallar till intervju löpande. Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team - vi lovar att du kommer trivas! I samband med denna rekrytering samarbetar Varner med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Niklasson.
Varner är en av Nordens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1100 butiker fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island.
Varje dag sätter 9 000 engagerade medarbetare kunderna i centrum för att ge dem den bästa shoppingupplevelsen. Sedan den första butiken öppnades i Oslo för snart 60 år sedan har vi haft en fantastisk utveckling och tillväxt.
Nyckeln till vår framgång ligger i vår kultur och våra värderingar. Vi älskar att skapa resultat. Hos oss är det högt i tak och vi har kul tillsammans. Samtidigt tar vi ansvar för varandra, för miljön, för klimatet och samhället omkring oss.
