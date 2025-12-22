Vårdbiträde/Biträde till Servicegruppen
Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn
2025-12-22
HemTrevnad behöver nyanställa till vår servicegrupp i Ulricehamns Kommun! Du har hittat rätt om du vill vara med att sprida värme och vänlighet varje dag i ditt arbete.
Vi erbjuder:
HemTrevnads medarbetare har stort inflytande över planeringen för sina kunder/brukare och har möjlighet att påverka arbetstidens förläggning. Hemtrevnad har Kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att utföra serviceinsatser/städning i den enskildes hem. Städning sker även hos privat kunder med RUT avdrag.
Viktigast av allt är att den enskilde känner förtroende för dig och får den hjälp och det stöd som hen är i behov av på rätt tid och utfört med hög kvalitet.Kvalifikationer
Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du behöver tycka om att städa och vara ordningsam och planera ditt arbete.
Du är som person trygg i dig själv och har förmåga att utföra ditt arbete med noggrannhet. Du är en viktig pusselbit i vår verksamhet och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du behöver ha en god förståelse för dina medmänniskor och alltid utgå ifrån att alla gör sitt bästa.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för en tjänst på HemTrevnad.
Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Ansökan skickas via e-post.
E-post: Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service 2026". Arbetsgivare Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB
(org.nr 556707-9016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Augustsson Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se 0722 - 522 952 Jobbnummer
9660411