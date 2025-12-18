Vårdare till gruppbostad
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Tingsryd
2025-12-18
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Är du intresserad av att ge stöd och omsorg till vuxna som har olika funktionsnedsättningar, alla med unika livssituationer? Är du utbildad undersköterska? Då är detta jobbet för dig!
Du ger motivation till vardagssysslor, personlig omsorg och bidrar till sociala kontakter. Det är ett härligt omväxlande och stimulerande arbete som även innehåller mycket glädje och skratt.
Du arbetar i gruppbostad i Väckelsång. Verksamheten pågår dygnet runt.
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor som behöver extra stöd för att klara sin vardag, kan arbeta självständigt samt har ett socialt och flexibelt förhållningssätt är det dig vi vill ha!
Verksamheten söker nu två nya medarbetare som gillar att vara flexibla i sitt arbete. Det förväntas av dig att du vill arbeta i flera verksamheter enligt schema.
För att bli aktuell för tjänsten ser vi att du är utbildad undersköterska.
Rekrytering pågår löpande, så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295689". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Områdeschef OF
Emma Lilja emma.lilja@tingsryd.se 0477-44398 Jobbnummer
9654038