Vårdadministratör till Vårdcentralen Mjölby
Region Östergötland / Administratörsjobb / Mjölby Visa alla administratörsjobb i Mjölby
2026-02-13
Har du rätt kompetens och motivation för att vara med och utveckla vår vårdcentral in i en spännande framtid är du välkommen att bli en av oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177 och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Mjölby är en del av Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland och ligger centralt, endast med fem minuters gångavstånd från pendelstationen. Mjölby har under de sista åren expanderat och staden växer i befolkning, bra villapriser och attraktiva områden är en av orsakerna. Mjölby kommunen har siktet inställt på framtiden.
Här kan du ta del av landsbygdens och småstadens fördelar.
Vår verksamhet består bland annat av läkarmottagning, barnhälsovård, samtalsmottagning, rehabiliteringssamordnare, distriktssköterske- samt övriga sjuksköterske/undersköterskebaserade mottagningar och en äldremottagning. Totalt är vi cirka 50 medarbetare och har ca 12 500 listade patienter.
Laboratorium, mödravårdscentral och folktandvården finns i samma hus.
Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter god och kvalitativ vård i rätt tid. Vi är ett bra team som har roligt ihop och stöttar varandra. Vi söker nu en vårdadministratör som vill vara med och utveckla vårdcentralen. Primärvården står inför en spännande utveckling med vissa utmaningar och många möjligheter och vi ska vara första kontakten med vården för medborgarna.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.
Vi är idag fem vårdadministratörer som arbetar med varierande arbetsuppgifter och ansvars-områden. Vi stöttar och hjälper varandra. Grunden i uppdraget är journaldokumentation samt övrigt sedvanligt administrativt arbete. I tjänsten ingår arbete i vår reception. I övrigt kan tjänsten utformas utifrån din egen erfarenhet, kompetens och särskilda intresseområden.
Vi vill ligga i fas med journalskrivning.
Vi vill vara navet för vårdadministrationen på vårdcentralen.
Vi vill vara flexibla och en god samverkanspartner.
Vi vill ta ansvar och även utveckla andra administrativa områden.
Vill du också hålla den vårdadministrativa fanan högt och känna dig betydelsefull.
Om dig
Krav att du är utbildad vårdadministratör/läkarsekreterare/medicinsk sekreterare. Erfarenhet i yrket är meriterande.
Som person är du stabil och har lätt att anpassa dig till olika situationer samt har en mycket god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, kan arbeta självständigt och vara flexibel. Att du är engagerad är betydelsefullt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Att våga prova nya arbetssätt ser du som en positiv utmaning.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
