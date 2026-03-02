Vårdadministratör till Psykiatriska mottagningen
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter.
Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård samt en akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Vårt erbjudande
Är du intresserad av psykiatri? Nu har du chansen att bli en del av vårt Vårdaministratörsteam.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vårdadministratör till vår öppenvård. Du erbjuds ett spännande arbete i nära samarbete med öppenvårdens läkare och behandlare där vårdadministratören har en viktig roll.
I rollen som vårdadministratör ingår det att arbeta med och ha ansvar för övergripande ansvarsområden som exempelvis ITR, telefoni, diarieföring och personalverktyget 1177. Det är viktigt att du är nyfiken och vill vara delaktig i flera olika delar av Vårdadministrtörens viktiga arbete
På kliniken är vi ett team om 20 vårdadministratörer där vi ser att det är viktigt att samverka och hjälpa varandra över teamgränserna. Möjlighet till distansarbete finns enligt Region Östergötlands riktlinjer. Vårdadministratörens funktion är en viktig del på kliniken och vi arbetar ständig med utveckling av rollen och strävar efter optimerad resursanvändning. Kliniken befinner sig i ett utvecklingsskede där förändringsarbete är en förutsättning och där vi vill att du är med i utvecklingen av vårt arbetssätt.
Om dig
Som person är du noggrann och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Då alla professioner arbetar nära varandra är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga samt en god känsla för service. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att arbetat i en föränderlig miljö. Positiv grundinställning, strukturerat arbetssätt och att självständigt prioritera och organisera ditt arbete karaktäriserar dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
YH-utbildning till vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller motsvarande. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic och andra i Region Östergötland förekommande IT-system är meriterande.
Anställning och ansökan
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
