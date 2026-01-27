Vårdadministratör till Aleris Rehab Station
2026-01-27
Vill du bli en viktig del av ett engagerat serviceteam? Vi söker en vårdadministratör som vill vara med och utveckla en verksamhet där kvalitet, patientsäkerhet och samarbete står i centrum!Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Aleris Rehab Station har sedan 1987 bedrivit högspecialiserad neurologisk rehabilitering för personer med ryggmärgsskada, MS, stroke och Parkinson, samt rehabilitering av patienter med ortopediska skador, multitrauma och avancerad sårproblematik.
Aleris Rehab Station ligger vackert belägen vid Hagaparken i Frösundavik, Solna. Vi är över 200 medarbetare som tillsammans arbetar med att skapa ett bättre, tryggare och friskare liv för våra patienter. Här möts du av ett varmt arbetsklimat där teamkänsla, innovation och respekt för individen genomsyrar allt vi gör.
Rollen
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för vårdadministratör med fokus på patientnära administration och kvalitetssäkrade vårdprocesser. På Aleris Rehab Station arbetar vi med automatiserad journalföring med stöd av AI, där du som vårdadministratör har en viktig roll i att säkerställa korrekta registreringar samt introducera nya kollegor i arbetssättet.Dina arbetsuppgifter
Vårdregistreringar, kontroller och annan patientnära administration
Hantering av inkommande och utgående dokument samt rekvirering av journaler
Kvalitetssäkring av automatiserad journalföring och stöd vid introduktion av nya kollegor
Stöd i reception vid behov och professionellt mottagande av besökare
Deltagande i APT, personalmöten och handledning
Aktiv medverkan i förbättringsarbete, verksamhetsutveckling samt intern och extern samverkan
Rollen innebär även samarbete med flera professioner och ett aktivt deltagande i verksamhetens utveckling.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Utöver detta erbjuder vi:
En tydlig och anpassad introduktion
Självständigt arbete med eget ansvar
Möjlighet till flexibilitet
En arbetsplats där engagemang och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör och har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Du har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt och trivs i en roll med många kontaktytor, där samarbete, struktur och noggrannhet är viktiga delar av vardagen. På Aleris Rehab Station värdesätter vi ett gott bemötande högt - både gentemot patienter och kollegor.Kvalifikationer
Examen som medicinsk sekreterare/vårdadministratör
Erfarenhet av vårdregistreringar och patientadministration inom hälso- och sjukvård
Goda kunskaper i vårdadministrativa system och journalhantering
Mycket god kompetens i journalsystemet Take Care
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god förståelse för engelska
Meriterande
Erfarenhet av eller intresse för förbättringsarbete och utveckling av administrativa processer
Vana av arbete i verksamheter med många kontaktytor
Intresse för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du tycker om att samarbeta, bidra med idéer och vill vara en del av en utvecklingsorienterad verksamhet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid (på plats) Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Valeria Rossetti Jakobsson (valeria.jakobsson@aleris.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124560-1810059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Frösundaviks allé 4 (visa karta
)
169 89 SOLNA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9707551