Våningsvärd till företag i Solna
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-16
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du som våningsvärd på vår kunds huvudkontor i Solna. Som våningsvärd på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö där du får möjlighet till utveckling. Du jobbar i ett serviceteam och som våningsvärd arbetar du med att säkerställa en välfungerande och trivsam arbetsmiljö för kunden.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Rondering av interna kontorsytor och mötesrum för att hålla ordning och struktur.
Kundbemötande och service till medarbetare och besökare.
Skötsel av kaffestationer, inklusive påfyllning, rengöring och hantering av kaffemaskiner.
Påfyllning av kontorsmaterial samt beställning av material och kaffe.
Hantering av felanmälningar, enklare IT-ärenden och praktiska åtgärder som byte av lampor och reparation av möbler.
Möbleringar och mindre förändringar i kontorsmiljön.
Kontakt med leverantörer för att säkerställa leveranser och service.
Vem är du? Du har ett starkt servicefokus och ett genuint engagemang för att möta och hjälpa människor. Vi tror att du som person är öppen och tillmötesgående, har en positiv inställning, tar ansvar och är duktig på att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Heltid, visstid tre månader med chans till förlängning. Start: Början av januari Arbetstider: Måndag till fredag 07:00-16:00 Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
