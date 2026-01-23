Valsamordnare miljöpartiet Linköping
2026-01-23
I september är det dags för ett av nutidens viktigaste val. Miljöpartiet de gröna finns för att bromsa klimatförändringarna, stoppa miljöförstöringen och samtidigt bygga ett starkt, tryggt och rättvist samhälle. I Linköping vill vi se en klimatsmart kommun där alla barn har en framtidstro och de sociala klyftorna minskar. Ett Linköping där det är lätt att leva gott utan att tära på jordens resurser och där alla får samma möjligheter oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Vill du vara med och bidra till den visionen?
Miljöpartiet i Linköping söker en valsamordnare till valrörelsen. Valsamordnaren är viktig för att få en bra valrörelse som förhoppningsvis leder till att Miljöpartiet gör ett framgångsrikt val.
Som valsamordnare är du spindeln i nätet i den lokala valrörelsen i Linköping. Din roll blir att planera, leda och delta i de projekt som ingår i valkampanjen som den lokala valgruppen tagit fram. Föreningens främsta redskap för att driva kampanjer är de aktiva medlemmar som finns i vår organisation, men också våra förtroendevalda. Du ska koordinera arbetet mellan de lokala medlemmarna och Miljöpartiets politiker i Linköpings stadshus, men även samordna vår valrörelse med riksorganisationen och regionen. Tjänsten innefattar även administrativa uppgifter, till exempel att samordna vår medverkan i olika debatter och dokumentera utlägg som görs inom ramen för valkampanjen. Du kommer att arbeta tillsammans med vår kanslist och vår valgrupp.
Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du kan snabbt sätta dig in i nya frågor, ha ett flexibelt arbetssätt och bra samarbets- och organisationsförmåga. Vi ser att du är en nytänkande person med kreativa idéer som kan användas i kampanjarbetet. Att projektleda och arbeta självständigt är inget problem för dig, för du är strukturerad, välorganiserad och tydlig i ditt eget arbetssätt. Du är även en duktig strateg och omvärldsbevakare.
Vi ser att du vill arbeta för att Miljöpartiets politik skall få ett genomslag nästa mandatperiod, både i riksdagen och för att göra Linköping till en grönare och mer hållbar kommun. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Du delar Miljöpartiets värderingar, men det finns inga krav på tidigare engagemang eller på medlemskap. Läs mer om de gröna värderingarna här: www.mp.se/politik
Tjänsten är en projektanställning på stigande deltid från tidigast den 1 april, eller enligt överenskommelse, till september 2026. Upplägget skulle kunna se ut så här: 25% april-maj, 50% juni-juli 100% aug-sept. Detta är givetvis flexibelt och förhandlingsbart. Lön enligt överenskommelse. Räkna med att oregelbundna arbetstider, såväl kvällstid som helgarbete, blir aktuellt.
Sista ansökningsdag är den 28 februari. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Du skickar din ansökan med CV och personligt brev till uno.wennergren@gmail.com
