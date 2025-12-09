Valsamordnare i Stockholm
Som valsamordnare driver det strategiska och operativa arbetet inför en valrörelse och ser till att kampanjens alla delar fungerar sömlöst tillsammans. Rollen kräver stark organisatorisk förmåga, god kommunikationsskicklighet och en trygg förmåga att koordinera människor, budskap och resurser under tidspress. Om uppdraget
Vi söker en Valsamordnare till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta 2026-01-15 och pågå till och pågå som längst t.o.m 2026-11-30. Det kan förekomma natt och helgarbete men annars är arbetstiderna 8 - 16:30, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Som valsamordnare blir du en central del i demokratins kärna. Du projektleder och samordnar hela valarbetet, från rekrytering och utbildning av cirka 450 röstmottagare till att säkerställa lokaler, material och logistik. Du ansvarar för att röstmottagarna får rätt kunskap och stöd, samordnar med externa aktörer som PostNord, Länsstyrelsen och Valmyndigheten, och ser till att valprocessen dokumenteras och utvärderas för framtida förbättringar. Arbetet omfattar både strategiska och operativa uppgifter - från att bereda ärenden till valnämnden till att lösa praktiska problem på valdagen. Du leder det dagliga arbetet tillsammans med en valsamordnare som fokuserar på rekryteringsverksamheten och bistår i övrigt till det praktiska och administrativa arbetet kopplat till valet.
Planera och samordna
Utbilda och stödja röstmottagare
Hantera material och praktiska förberedelser
Säkerställa korrekt rapportering och regelefterlevnad Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller annan relevant inriktning.
Goda kunskaper om lagar som styr offentlig verksamhet
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av valarbete eller valadministration, projektledning, arbetsledning samt juridisk eller kommunal kompetens.
Utredningsarbete inom kommun eller region.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-12-18.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius, martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
