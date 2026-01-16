Valideringsingenjör inom Life-Science!
Vår kund är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för civilingenjörer och är känd för sin breda tekniska kompetens samt sitt starka fokus på medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Organisationen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där samarbete, innovation och kunskapsutbyte står i centrum.
Som Life Science-konsult hos vår kund får du möjlighet att delta i framgångsrika samarbeten och bygga ett värdefullt kontaktnät, samtidigt som du får djup inblick i arbetet hos ledande Life Science-bolag i Mälardalen.
OM TJÄNSTEN
Vår kund fortsätter att växa och söker fler ingenjörer till långsiktiga och spännande projekt inom produktionsanläggningar och kvalitetssäkring i läkemedels- och bioteknikbranschen. Du kommer att vara placerad på ett kontor i Södertälje eller Solna, där pendling ingår då uppdragen finns i hela Mälardalen.
Sektionen du tillhör består av både juniora och seniora kollegor med ett gemensamt intresse för teknik och Life Science. Arbetet sker i projektform och innebär konsultuppdrag ute hos kund, främst inom läkemedelsindustrin.
Även om uppdragen utförs hos olika kunder värdesätter organisationen en stark gemenskap och ett nära samarbete mellan kollegor. Arbetsgivaren är mån om sina medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö med goda villkor samt fokus på långsiktig utveckling.
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget är på heltid och tillsvidare, med goda möjligheter till förlängning och på sikt eventuell anställning hos kund, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Du erbjuds
• En inspirerande arbetsmiljö med möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor
• Kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurser
• Stor frihet under ansvar och goda möjligheter att utvecklas i rollen som ingenjör
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad ingenjörsutbildning med inriktning mot kemiteknik, biokemi och/eller medicinteknik, alternativt annan naturvetenskaplig utbildning
• Har minst 6 månaders erfarenhet av en roll som valideringsingenjör inom läkemedelsindustrin där du arbetat med GMP, validering av utrustning, kvalificering och/eller hantering av avvikelser och avvikelseutredningar
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift då du kommer hantera kommunikation och dokumentation internt samt externt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Självgående
• Problemlösande
• Kvalitetsmedveten
Som person är du dessutom framåt, driven och ser detta som ett fantastiskt steg i din karriär. För rollen som konsult är det av stor vikt att du har en god kommunikationsförmåga, såväl i tal som skrift. Du har ett förtroendeingivande sätt och en förmåga att bygga relationer. Vidare ser vi att du besitter god struktur och driver projekt och processer framåt. Det är av stor vikt att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter samt frågar om det är något du inte förstår.
