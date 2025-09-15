Valadministratör inför valet 2026
2025-09-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker en valadministratör till valkansliet.
Valkansliet ingår i kanslienheten som är en del av administrativa avdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen. Valkansliet ansvarar för planering och genomförande av val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 och består i dagsläget av tre personer. Gillar du ordning och reda, har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och tycker det är roligt med ett arbete som har högt tempo och många kontaktytor? Då kan du vara rätt person för oss!
Ditt uppdrag
Som valadministratör är du ett viktigt stöd till valsamordnaren och dina kollegor på valkansliet. I din roll kommer du bland annat ansvara för rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen där intervjuer, placering och schemaläggning ingår som arbetsuppgifter. Därtill bemannar du valkansliets mejlinkorg och telefon samt stöttar dina kollegor i det löpande valarbetet. I ditt arbete kommer det vara viktigt att ha ett servicetänk och att ge ett gott bemötande.
Vid kanslienheten arbetar även nämndsekreterare, registratorer och arkivarier. I tjänsten som valadministratör kan andra arbetsuppgifter och ansvarsområden inom verksamhetens behov tillkomma.
Obekväm arbetstid (kvällar och helg) förekommer under valperioden, cirka 3 augusti-16 september 2026.
Det här söker vi hos dig
För att passa i rollen som valadministratör hos oss vill vi att:
- Du har gymnasieexamen.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Du har B-körkort.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med uppgifter av varierande svårighetsgrad och ser positivt på att uppgifterna kan förändras snabbt. Du tycker om att samarbeta med andra och bistå dina kollegor i olika frågor.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete som exempelvis röstmottagare, av arbete med intervjuer eller erfarenhet av serviceyrke så som kundtjänst eller reception där du träffat många olika människor. Det är även meriterande om du studerar/har studerat statsvetenskap, rättsvetenskap eller offentlig förvaltning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder.
Mer information och ansökan
Du ansöker utan CV och personligt brev genom att endast besvara de frågor som ställs i samband med din ansökan. Dina svar på frågorna är din ansökan. Svaren kommer att beaktas som ett första skrivprov samt utgöra urvalet för nästa steg i processen. När du söker kommer möjligheten att bifoga filer att finnas, men vi ber dig att trots det inte bifoga någonting, personliga brev som bifogas kommer inte att öppnas.
Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervjuer och referenstagning.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Kanslienheten Kontakt
Sara Jansson 08-6067000 Jobbnummer
9507658