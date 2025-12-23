Vaktmästare till First Camp
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är händig, lösningsorienterad och trivs bäst när arbetsdagarna bjuder på variation. Har du tidigare erfarenhet av vaktmästeri eller fastighetsskötsel är det meriterande - men viktigast är att du gillar praktiskt arbete, tar ansvar och tycker om att ge våra gäster en riktigt bra upplevelse. Skoterkort är ett krav, och har du även hjullastarkort är det ett stort plus.
Hos oss får du en bred och rolig arbetsroll. Ena dagen arbetar du med klassiska vaktmästaruppgifter som snöskottning, snickeri, enklare reparationer och traktorarbete. Nästa dag kan du vara ute på skotertur, hjälpa våra gäster vid isfiske eller delta i andra aktiviteter som skapar minnesvärda stunder. Det är kombinationen av praktiskt arbete och gästmöten som gör tjänsten unik.
Vi söker dig som sprider positiv energi, gillar att samarbeta och har lätt för att skapa god stämning omkring dig. Du ser möjligheter där andra ser problem och tvekar inte att göra det lilla extra för att gästen ska känna sig väl omhändertagen.
Du behöver behärska svenska flytande för att kunna kommunicera med både kollegor och gäster. Har du utbildning eller tidigare erfarenhet inom fastighetsskötsel är det ett plus - men din vilja att lära, ditt engagemang och din arbetsglädje väger minst lika tungt.Publiceringsdatum2025-12-23Anställningsvillkor
Vi söker medarbetare för vintersäsongen, med en tjänstgöringsgrad på 20-40 timmar per vecka. Arbetstiderna varierar och kan innefatta tidiga morgnar, kvällar och helger, enligt gällande kollektivavtal inom hotell- och restaurangbranschen.
Krav: skoterkortMeriterande: hjullastarkortSå ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6869812-1766695". Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
975 94 LULEÅ Arbetsplats
