Vaktmästare Lerums gymnasium
2026-02-13
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums gymnasium är en attraktiv gymnasieskola med visionen En skola för alla - bli den bästa versionen av dig själv. På skolan går idag cirka 1 350 elever fördelade på både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, introduktionsprogram samt anpassa gymnasieskola.
Skolan är organiserad i fem skolenheter där varje enhet leds av en rektor med ansvar för ett eller flera program. Lerums gymnasium har också en administrativ chef, enhetschef för elevhälsa och en verksamhetschef för samordning.
Lärarna är organiserade i arbetslag runt eleverna på de olika programmen.
Gymnasiet ligger i en fantastisk miljö, med ett grönt parkområde, alldeles intill Säveån, bara några minuters promenad från Lerums centrum och tågstation.
Skolans fokus är elevernas lärande och våra ledord är trygghet, närvaro och utmaningar. Vi har en välutvecklad och samlad elevhälsa som, i nära samarbete med den pedagogiska personalen, arbetar för hög måluppfyllelse samt en trygg och trivsam skolmiljö.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vaktmästare utöver det vanliga. Tillsammans med kollegor kommer du ansvara för att leverera intern service på hög nivå med syfte att bidra till en god lärandemiljö för elever och personal. Stort fokus i arbetsuppgifterna ligger på att se till att vår fysiska arbetsmiljö uppfyller de olika krav som ställs. Detta sker genom löpande underhåll av skolans lokaler och inventarier, och genom kontakt med fastighetsskötare och entreprenörer.
Tillsammans ansvarar bl aarbetsgruppen för öppning och stängning av skolans lokaler, hantering av lås, nycklar och larm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra mindre reparationer, beställa förbrukningsmaterial, ta emot varor, avfallshantering, hjälpa till vid ommöbleringar och flytt. Gruppen ansvarar även för kontroller av lokalerna avseende t.ex. brandsäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbetet samt uppföljning av skyddsronder.
Arbetet kan vara fysiskt krävande och tunga lyft kan förekomma.
Arbetstiden varierar veckovis då man alternerar öppning och stängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i där det behövs, förstår betydelsen av ett professionellt, flexibelt och servicemedvetet kundbemötande. Du är positiv, ansvarsfull, strukturerad och framförallt självgående. Du stimuleras av att ge god service.
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta som vaktmästare, fastighetsskötare eller liknande samt har en gymnasieutbildning eller motsvarande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande: tidigare arbetat med ungdomar och teknisk kunnig
Svenska kunskaper i tal och skrift, god datorvana och B-körkort är ett krav.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
