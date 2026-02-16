Vaktmästare "Allt till allo"
2026-02-16
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
Sommarjobb på Kolleviks Camping - Vaktmästare / Allt-i-allo sökes!
Är du händig, gillar varierande arbetsdagar och trivs med att arbeta nära naturen och havet? Då kan du vara vår nästa sommarstjärna!
Vi på Kolleviks Camping söker en vaktmästare/allt-i-allo för sommarsäsongen mars-september 2026. Här får du arbeta i en härlig miljö med ett engagerat team och många glada gäster.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av praktiskt arbete - t.ex. grönyteskötsel, enklare snickeri, målning m.m.
• Inte är rädd för att ta i när det behövs och gillar att hålla igång
• Är noggrann, ansvarstagande och självgående
• Har lätt för att samarbeta och möta gäster med ett vänligt bemötande
• Har minst B-körkort (krav)
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Skötsel av grönytor och campingområdet
• Enklare reparationer, snickeri och målning
• Underhåll av byggnader, maskiner och utrustning
• Stötta övriga teamet där det behövs - vara vår "allt-i-allo"
Tjänsten är heltid, 40 timmar/vecka.
Vi erbjuder:
• Ett varierande och aktivt sommarjobb
• Ett stöttande, positivt och erfaren team
• En fantastisk arbetsplats nära natur, vatten och semesterkänsla
• En sommar fylld av gemenskap, utveckling och bra energi
Skicka din ansökan nu! - vi rekryterar löpande!
Maila din ansökan till: kollevik@mycamping.se
och märk "Vaktmästare"
Välkommen till en aktiv och minnesvärd sommar hos oss på Kolleviks Camping!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
