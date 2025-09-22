Väktare till Securus Säkerhet på Gotland
2025-09-22
Vill du göra verklig skillnad - varje dag? Är du en trygg och engagerad väktare som vill ta nästa steg i karriären? Då har du hittat rätt. Securus är ett modernt och växande säkerhetsföretag med viktiga uppdrag på Gotland, och nu söker vi dig som vill vara med och skapa trygghet där det behövs som mest.
Om rollen Som väktare hos Securus arbetar du både självständigt och i team för att bidra till en säker och kontrollerad miljö. Du är en viktig del av ett engagerat arbetslag, där din närvaro är avgörande för att upprätthålla trygghet och ordning.
Arbetspassen är i regel 12 timmar, men arbetstiderna kan variera beroende på uppdrag.
Vi söker både heltidsanställda väktare och behovsanställda som vill arbeta extra vid behov.
Vi söker dig som
har genomgått väktarutbildning och känner dig trygg i yrkesrollen
är engagerad, lojal och trygg i dig själv
har god fysik - vissa uppdrag kan innebära fysisk belastning
behärskar svenska obehindrat i tal och skrift - dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet
trivs i en organisation där kamratskap och samarbete är en självklar del av kulturen
har körkort (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder
lön och villkor enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
ett stöttande team med lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen
möjlighet att utvecklas i ett seriöst, växande och säkerhetsklassat företag
Viktigt att veta
Securus Säkerhet i Sverige AB är ett säkerhetsklassat företag som till stor del arbetar mot offentliga uppdrag. Därför genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securus Säkerhet i Sverige AB
(org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/ Arbetsplats
Securus Kontakt
Jorian Hipp jorian.hipp@securus.se Jobbnummer
9520073