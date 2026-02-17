Väktare till Securitas Kramfors
2026-02-17
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi söker nu en ny kollega för att stärka upp hos en av våra stationära kunder!
Som en del av ett sammansvetsat gäng på Securitas i Kramfors kommer du spela en central roll i det dagliga säkerhetsarbetet hos en av våra stationära kunder i Kramfors kommun. Tjänsten är en stationär tjänst där man har en rad olika arbetsuppgifter, med fokus på bevakning, säkerhet och service. I denna roll kommer du givetvis få intern upplärning i de system man arbetar inom för att bemästra uppgifterna. Arbetet är förlagt helgfria vardagar, dvs måndag till fredag och arbetet sker dagtid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bevakningsuppdrag i form av stationärbevakning med visst inslag och möjlighet till rondering
Insläpp/utsläpp av fordonstrafik samt kontroller och skötsel av telefonväxel
Registrering av personal och uppföljning av säkerhetsrutiner och behörigheter
Tillverkning av passagekort
Vara behjälplig gentemot personal, besökare, kunder och leverera en högkvalitativ service
Kameraövervakning
I viss mån andra administrativa uppgifter
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet, mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Fyllt 18 år
God datavana
Meriterande om du
Har godkänd väktarutbildning, VU1 och VU2
Har erfarenhet av handhavande av passagesystem
Har ett stort intresse för teknik och tekniska lösningar
Innehar SSG-utbildning och/eller Heta arbeten-certifikat
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person baserat på dina personliga egenskaper eftersom att det speglar hur du agerar i din arbetsroll.
Exempel på beteenden/egenskaper som vi vill att du besitter:
Serviceinriktad, organiserad och bra på att kommunicera på både svenska och engelska
Förmågan att kunna arbeta självständigt då det enbart förekommer ensamarbete på platsen
Ha god självkännedom och snabbt kan lokalisera problem samt lösa dessa på ett kreativt sätt.
Har lätt för att förstå instruktioner, arbetar utifrån ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt samt att du har öga för detaljer.
Är flexibel, nytänkande, innovativ och har stor vilja till att påverka och förändra
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av branschen - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
eller kontaktperson: Johan.Haggblad@securitas.se
Tjänsten är en deltidstjänst på 50% med möjlighet till utökning. Tillträde sker snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är förlagt dagtid
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28 februari 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Detta är ett deltidsjobb.
