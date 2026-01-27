Väktare
2026-01-27
Vill du vara med och skapa ett tryggare samhälle?
Ta steget och utveckla din karriär i ett marknadsledande bolag med spännande möjligheter inom säkerhetsområdet.
Vi söker nu flera engagerade väktare för heltidsanställning hos 2Secure Protection AB.
I rollen som väktare arbetar du operativt ute hos en av våra uppdragsgivare på nationell nivå.
Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och operativt arbete i säkerhetskänsliga miljöer, och som vill utvecklas inom ett växande och professionellt säkerhetsbolag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativt stöd med incidenthantering kväll/nattetid
Diverse olika tillsyn; kundens fastighet m.m. eftermiddag/nattetid
Analysarbete och riskbedömningar
Obligatoriska krav:
VU1 och VU2
Svenskt medborgarskap
God erfarenhet av väktare yrket (minst 2 års erfarenhet)
God vana av att göra bedömningar avseende säkerhetsåtgärder
Flytande kunskaper i svenska och engelska samt mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Goda baskunskaper inom IT
Det är meriterande om du har:
Akademisk utbildning som är relevant för tjänsten som operatör
Erfarenhet av incidenthantering
God administrativ förmåga för att kunna strukturera och koordinera arbetet
Relevant utbildning inom exempelvis data/systemvetenskap eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet som skyddsvakt (2 års erfarenhet)
Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, ödmjuk och lojal, med hög integritet och ett professionellt förhållningssätt. Du är flexibel, stresstålig och riskmedveten, och har lätt för att prioritera och fatta tydliga beslut i pressade situationer.
Du är kommunikativ och serviceinriktad, skapar förtroende hos kund och kollegor och arbetar strukturerat även när tempot är högt. Du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där du kan utvecklas, påverka och bidra med dina idéer. Vi värnar om våra medarbetare och tror att trivsel och gemenskap skapar framgång.
Vi erbjuder bland annat:
Förmånlig tjänstepension
Omfattande försäkringspaket
Företagshälsovård
Friskvårdstimme
Generöst friskvårdsbidrag
20% rabatt på SATS och Nordic Wellness
En varierad roll som utmanar och utvecklar dig.
Om 2Secure
2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering. Sedan starten 2006 har vi varit en nyskapande helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetstjänster. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Karlstad och över 120 medarbetare är vi ett engagerat och växande team som drivs av att göra skillnad.Så ansöker du
Känner du att detta känns som något för dig? Ansök redan idag genom att fylla i ansökningsformuläret!
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjlig.
Vi kommer kalla till intervjuer och arbetsprov samt genomföra en fördjupad bakgrundskontroll på de kandidater vi anser lämpliga för tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Secure Sverige AB
(org.nr 556763-8308), http://www.2secure.se
100 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707200