Vaken natt - Behandlare
På Klara HVB tar vi emot barn och unga (10-16 år) som behöver stöd och behandling i en trygg miljö med heldygnsvård. Våra ungdomar kan ha en omfattande social beteendeproblematik, känslomässiga svårigheter, oro/ångest och utmaningar i relationer. En del har även testat droger eller begått enstaka brott.
Klara HVB är en del av VoB Syd, ett kommunalägt vårdbolag som drivs utan vinstsyfte, där fokus ligger på kvalitet och långsiktig samhällsnytta.
Det är just därför vi finns behöver dig!
Vi erbjuder mer än bara en arbetsplats:
* Kompetensutveckling - Du får utbildningar kopplade till våra metoder och löpande fortbildning för att växa i din roll.
* Stark teamkänsla - Hos oss finns gemenskap, flexibilitet och frihet under ansvar.
* Friskvård - 3 000 kr/år i friskvårdsbidrag.
* Här får du vara en viktig del i ett arbete som betyder något - på riktigt.
Inom VoB:s verksamheter är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort.
Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg
Bli en del av Klara HVB
Klara HVB är mitt i en spännande utvecklingsfas - och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens kvalitativa HVB-vård. Hos oss får du inte bara ett arbete, du får möjlighet att påverka, bidra och växa tillsammans med ett engagerat team där dina idéer och din röst är betydelsefull.
Att arbeta på natten innebär att ansvara för det miljöterapeutiska arbetet under kvälls- och nattetid. Genom fungerande rutiner, skapar du en lugn och trygg miljö för klienterna. Du finns till hands och ger stöd och omvårdnad som kan finnas i stunden.
Vid behov genomför du stödsamtal på natten och delar ut medicin utifrån egenvård. Vissa praktiska göromål är en viktig del av nattens arbetsuppgifter, exempelvis städning och förberedelser inför morgondagen.
Du arbetar aldrig ensam hos oss. Vi är ett stabilt och sammansvetsat team som stöttar varandra, lyfter varandra och gör jobbet tillsammans.
Vi söker dig som:
• Är drivande, stabil, trygg och kan stå kvar även när det stormar.
• Kan sätta tydliga gränser med värme, och vet att relationer tar tid - men att de kan förändra allt.
• Inte behöver vara perfekt, men nyfiken, modig och engagerad.
• Vill skapa meningsfulla sammanhang för ungdomar som testar gränser - både sina egna och våra.
Du som söker har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning som är inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313596".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare V o B Syd AB
(org.nr 556650-4204)
VoB Syd AB, Klara
Enhetschef
Francis Brito francis.brito@vob.se 0737-450 276
9806656