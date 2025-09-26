VA-projektör
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Göteborg
, Trollhättan
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du en kunnig VA-projektör med flera års erfarenhet som vill växa i ett internationellt företag? Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid?
Om du känner igen dig kan denna roll vara något för dig.
Din nya befattning
I rollen som vår nya VA-projektör kommer du att använda dina kunskaper inom VA-projektering för att tillsammans med nyfikna, lösningsorienterade och engagerade kollegor få utveckla dig i en affärsinriktad roll med internationell prägel. Som VA-projektör kommer du även arbeta med klimatanpassning samt hållbarhetsutveckling.
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
Detaljprojektering av VA-ledningar och dagvattenanläggningar med hållbarhet i fokus.
Arbeta i tidiga skeden med systemhandling eller förprojektering.
Ta fram kompletta förfrågningsunderlag enligt AMA-Anläggning.
Din nya arbetsgrupp
Du kommer att utgöra en del av enheten Water Infrastructure and Climate Adaptation (WICA) i Göteborg. WICA finns med ca 120 konsulter representerade i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping/Norrköping och Sundsvall. Du kommer att vara en del av vår verksamhet inom vattenresurser, dricksvatten- och avloppsvattenrening, ledningsnät för vatten och avlopp, dagvattenfrågor samt klimatanpassningsfrågor. Hos oss kommer du ha möjligheter att arbeta både nationellt och internationellt.
Om dig
Från din allra första dag på Ramboll kommer vi ge dig det stöd du behöver för att maximera din personliga och professionella potential inom företaget. De kvalifikationer, färdigheter och kunskaper som kommer att vara viktiga för dina framgångar och din utveckling hos oss är:
Minst 4 års erfarenhet av VA-projektering
Relevant utbildning
Ett prestigelöst, positivt och hjälpsamt förhållningssätt
Goda kunskaper i CAD och Civil 3D
Du talar och skriver flytande svenska och engelska
God förmåga att hitta nya lösningar, utmana dig själv och se nya affärsmöjligheter som kan resultera i nya projekt
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetstid
Arbeta med hållbar förändring
Vi är övertygade om att hållbara förändringar ska vara till nytta för både människor och miljö. Det är vår utgångspunkt - och grunden för vårt arbetssätt. Våra medarbetare är vår främsta tillgång, och våra grundare hade en tydlig vision av hur ett ansvarstagande företag ska agera. Öppenhet och nyfikenhet är hörnstenar i vår företagskultur. Vi har ett mindset där vi alltid håller ögonen öppna efter nya och innovativa synsätt. Vi respekterar och välkomnar mångfald och fokuserar på att aktivt främja en inkluderande miljö till förmån för alla medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Skicka in din ansökan. Glöm inte att bifoga viktiga dokument som CV, personligt brev m.m.
Sista dag att ansöka är 21.11.2025
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, och arkitektkonsult. Vår målsättning är att vara med och bygga framtidens hållbara städer och samhällen. Vi har tusentals anställda världen över, varav ca 2 000 i Sverige. Vi inriktar oss på hållbara förändringar i marknader som byggnader & fastigheter, infrastruktur, urban utveckling, energi samt vatten- miljö- och managementkonsulttjänster. Vår tillväxt bygger på de etiska värderingar som kommer med ägarformen och på våra individfokuserade lösningar. Hos oss får du bidra till en hållbar framtid på ett företag som främjar öppenhet, samarbete och personlig utveckling. Genom att kombinera lokala erfarenheter med globala kunskaper kan vi tillsammans forma morgondagens samhällen.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver olika erfarenheter och perspektiv finnas representerade hos oss - det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare hela tiden utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturella perspektiv, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska ha god tillgänglighet för alla medarbetare oavsett behov. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Vädursgatan 6 (visa karta
)
402 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Göteborg Jobbnummer
9527582