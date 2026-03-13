VA-montör
Vi söker nu en ledande montör till spännande uppdrag inom vatten- och miljöteknik!Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Företaget är en etablerad aktör inom vattenrening och miljöteknik med lång erfarenhet av innovativa lösningar. De befinner sig i en expansiv fas och arbetar med projekt i hela Sverige för att bidra till en hållbar framtid. Hos de blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och utveckling står i fokus.
Om rollen:
Som ledande montör hos de får du en central roll i deras projekt, där du ansvarar för att planera och leda montage, reparationer och svetsning, främst i rostfritt stål, ute hos kunder. Ditt arbete innefattar även service och underhåll av maskinutrustning samt ombyggnationer av rörsystem.
Du fungerar som en viktig länk mellan projektledning och montage, med direktkontakt med kunder för att planera och genomföra arbeten på ett effektivt sätt. Utöver detta ansvarar du för materialhantering, problemlösning, dokumentation och samordning av underleverantörer.
En viktig del av rollen är att genomföra riskanalyser och agera BAS-U, samt delta i byggmöten och säkerställa att kvalitetskontroller utförs enligt högsta standard.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av en ledande roll inom industri, VA eller liknande verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av montage- och servicearbete inom industri eller VA.
Erfarenhet av att utföra riskanalyser och arbetssäkerhet.
Erfarenhet av svetsning, meriterande om du har svetsarprövning i metod 141, materialgrupp 8 (rostfritt stål).
Erfarenhet av att navigera 3D-modeller är meriterande.
Gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet.
Förmåga att arbeta i team och hantera snabba förändringar.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarsfull.
God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Högt säkerhetstänk och förståelse för arbetsmiljöfrågor.
Trivs i ett högt arbetstempo och är engagerad i ditt arbete.
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.Sahlstrand@kraftsam.se
