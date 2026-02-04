Va Tekniker
2026-02-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Sektor Avfall VA är en trivsam arbetsplats med engagerade medarbetare som går en spännande framtid till mötes.
Sektorn arbetar med både avfall och VA och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, avfallsanläggning, återvinningscentraler med mera.
Vi behöver nu utöka vår bemanning och söker en VA-tekniker till enheten Ledningsnät.
Ditt nya jobb
Som VA-tekniker har du en viktig roll i arbetet med drift och underhåll av VA-nätet. Arbetsuppgifterna består av nybyggnad/renovering av/på VA-nätet, samt drift och utredningsarbete på ledningsnätet. Beredskap ingår i tjänsten.
Vanliga arbetsuppgifter
• Nybyggnation/renovering av/på VA-ledningsnätet.
• Drift av ledningsnät.
• Utredningsarbete på ledningsnätet.
• Beredskapstjänst.
• Laga vattenläckor.
• Läcksökning.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Utbildning inom VA eller mark- och anläggningsarbete eller motsvarande kompetens.
• Samarbetsvillig och driftig.
• Vana att tyda ritningar.
• Har erfarenhet från rörläggning i mark.
• Positiv inställning och praktisk läggning.
• Förmåga att utföra fysiskt krävande arbetsmoment.
• God datorvana.
• Körkort B
Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Östersunds kommun kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Meriterande:
• YKB.
• Körkort högre än B.
• Grävmaskinistutb.
• Säker schakt.
• Diplomkurs i rörteknik.
Vi söker dig
Som person förväntas du vara initiativrik, beredd att ta ett stort ansvar samt uppvisa god förmåga att arbeta i grupp såväl som du är självgående samtidigt som du är lojal mot fattade beslut. Du ser helheter och är kvalitetsmedveten.
Stor vana av arbete med förläggning och/eller drift av VA-ledningar är meriterande.
I urvalet läggs stor vikt vid såväl erfarenhet av verksamhetsområdet som dina personliga egenskaper som t.ex. inställning, driftighet och övriga personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Mattias Hansson mattias.hansson@ostersund.se Jobbnummer
