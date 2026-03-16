VA/Avvattningsspecialist
2026-03-16
Vi söker en VA/Avvattningsspecialist till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som resurskonsult VA/avvattning i Trafikverkets beställarorganisation stödjer du projektledning med teknisk kompetens inom VA och avvattning. Du ansvarar för att projektering och genomförande uppfyller krav på byggbarhet, kvalitet och spårbarhet samt bidrar till kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda. Rollen innefattar arbete både regionalt i Östra regionen och vid behov nationellt.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Stödja projektledning i tekniska frågor kring VA/avvattning genom hela projektprocessen samt styra, granska och följa upp projekteringen.
Säkerställa kravuppfyllnad inom VA/avvattning, inklusive att tolka och tillämpa Trafikverkets krav och råd samt ansvara för korrekt dimensionering och utformning av diken, dammar, ledningar m.m.
Delta i framtagande av styrande underlag, såsom förfrågningsunderlag, projekteringsanvisningar och uppdragsbeskrivningar.
Samverka och kommunicera med konsulter, entreprenörer, angränsande teknikområden, externa parter samt Trafikverkets VO Planering och VO Underhåll, inklusive att initiera och följa upp relevanta samordningsmöten.
Arbeta med utformning av avvattningsanläggningar, exempelvis diken, dräneringssystem, dagvattensystem, trummor, pumpstationer, dammar och vattenförsörjning.
Ansvara för skyddsåtgärder för recipienter inom projektets olika skeden.
Följa upp resultat under projekterings-, genomförande- och överlämnandefasen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du har en civilingenjörsutbildning inom väg och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, miljö- och vattenteknik, ekosystemteknik alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
Arbetslivserfarenhet inom teknikområdet Va och avvattning minst 10 år.
Flerårig erfarenhet av att leda utrednings- och projekteringsarbete inom VA-teknik och avvattning samt ta fram tekniska lösningar samordnat med andra teknikområden.
Flerårig erfarenhet av arbete som kräver tillämpning av Trafikverkets regelverk kopplade till VA/avvattning. Där TRVInfra-00231 ingår.
Du har genomgått följande kurs med godkänt resultat: Arbete på väg
Flytande svenska i tal och skrift. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
