VA -utredare - Hydraulisk Modellering
2025-08-29
Om arbetsplatsen
Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Vi är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Ett väl fungerande avloppssystem är en förutsättning för en hållbar stad. För att säkerställa att vår anläggning utvecklas på ett bra och hållbart sätt behöver vi bli fler medarbetare. Därför söker vi nu en modellör för självfallssystem till utredningsenhetens stadsbyggnadsgrupp.
Stadsbyggnadsgruppen ansvarar för att svara på hur ledningsnätsanläggningen fungerar med tillkommande exploateringar och andra stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Det handlar till stor del om hydraulik och kapacitetsfrågor, hur vi dimensionerar våra dag-, spill och dricksvattenledningar och vilka insatser som behövs för att möta exploateringar och stadsbyggnadsprojekt.
Gruppen är inne i ett spännande skede där vi jobbar mycket med framtagande av nya arbetssätt och processer för att säkerställa utvecklingen av Stockholm Vattens anläggning i relation till exploateringsprojekt. Du kommer därför också få stora möjligheter att delta i och påverka arbetet med förbättring och utveckling av våra arbetssätt tillsammans med resten av gruppen.
Vi är en härlig grupp med hög kompetens och stor erfarenhet av VA, dagvatten och stadsbyggnadsfrågor och ser fram emot att få nytt tillskott till gruppen!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader. Placering är på vårt huvudkontor i Ulvsunda. Vi tillämpar hybridarbete för att skapa en flexibel och hållbar arbetsvardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara expertstöd i hydrauliska frågor för självfallssystem för dagvatten, spillvatten och kombinerade ledningar.
• Analysera och utreda hur tillkommande exploateringar fungerar med befintligt ledningsnät
• Ansvara för och genomföra (bland annat hydrauliska) utredningar, både med egen kompetens och med hjälp av konsulter.
• Utvärdera utredningsresultat och bedöma möjliga åtgärder eller fördjupade utredningar.
• Säkerställa att dag- och spillvattenanläggningen utvecklas ändamålsenligt och enligt gällande strategier i exploateringsprojekt.
• Formulera tydliga mål och avgränsningar för de utredningar vi väljer att genomföra.
Delta i den gemensamma utvecklingen av stadsbyggnadsgruppens verksamhet och arbetsmetoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande, initiativtagande, resultatinriktad, strukturerad och noggrann. Rollen ställer höga krav på förmågan att kommunicera och samverka med andra. Vi ser att du har ett starkt tekniskt intresse där fokus ligger i att hitta hållbara vägar framåt. Du gillar att hitta nya lösningar och gillar att bedriva förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen har du följande kompetenser:
• Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, vatten eller miljö.
• Minst 5 års erfarenhet inom VA-branschen med inriktning på hydraulisk modellering.
• Erfarenhet av flödesmätningar, antingen som beställare eller utförare, är meriterande.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av GIS-arbete, stadsbyggnadsprocessen, dagvattenutredningar eller projektering.Övrig information
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-08-31 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Johan Gustafsson via mejl: johan.gustafsson@svoa.se
eller telefon 08-522 120 96. Du kan även kontakta rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.korang@svoa.se
eller telefon 0739142383.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar.Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
