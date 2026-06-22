UX-utvecklare för inbyggda system Umeå
Omicron Nord AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-06-22
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Är du den som vill jobba både grafisk design, med hårdvaran som kör designen och med mjukvaran som interagerar med den?
Vi på Omicron Nord vill förstärka teamet med någon som kan överbrygga gapet mellan hårdvarunära mjukvara och den människa som till slut ska använda den.
I den här rollen arbetar du nära både hårdvaruingenjörer och kunder för att ta fram gränssnitt som är intuitiva, robusta och anpassade till de begränsningar som inbyggda plattformar ställer. Samtidigt är du beredd på att jobba åt det mer tekniska hållet mot systemen också.
Vi är även öppen för nyexaminerade.
Det här gör du:
• Designar och implementerar användargränssnitt för inbyggda system.
• Arbetar med prototyper och användartester tidigt i produktutvecklingen.
• Samarbetar tätt med mjukvaru- och hårdvaruingenjörer.
• Utvecklar på de inbyggda system som i slutändan ska köra det grafiska.
Det här ser vi gärna att du har med dig:
• Erfarenhet av inbyggd mjukvaruutveckling (C/C++, RTOS eller liknande)
• Genuint intresse för användarupplevelse och visuell kommunikation
• Förmåga att röra dig mellan detaljnivåer — från bitmanipulering till knappplacering
• Förståelse för designprinciper, tillgänglighet och interaktionsmönster
Meriterande: erfarenhet av Qt, LVGL, TouchGFX eller liknande UI-ramverk för embedded.
Det här erbjuder vi:
En arbetsplats mitt i centrala Umeå där du jobbar med tekniskt intressanta produkter i ett litet, kompetent team. Hos oss slipper du välja mellan att vara tekniker och designer — här är kombinationen en tillgång.
Placering: Sagagallerian, Umeå
Hör av dig till oss redan idag, vi rekryterar löpande!
Tillträde: enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Skicka din ansökan med CV, betyg och några rader om dig själv till oss.
E-post: daniel.liden@omicron.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omicron Nord AB
(org.nr 559171-2723)
Götgatan 3 (visa karta
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903 27 UMEÅ Jobbnummer
9971950