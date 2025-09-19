Utvecklingsstrateg inom samhällsplanering
2025-09-19
Brinner du för samhällsfrågor och samhällsplanering i synnerhet. Vill vara med och påverka hur Västmanland utvecklas som län? Vi förstärker nu vår verksamhet med en medarbetare med särskilt fokus på samhällsplanering. Kanske är du den vi söker?Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg inom samhällsplanering får du en varierad och strategiskt viktig roll. Rollen spänner över två områden. Det ena området handlar om att driva och utveckla vårt arbete inom samhällsplanering, storregional planering och landsbygdens utveckling. Området har ett varierat och dynamiskt innehåll vilket gör att även andra sakfrågor kan komma att hamna på ditt bord. Det andra området handlar om att tillsammans med våra utvecklingsstrateger inom infrastruktur arbeta med upprättandet och genomförandet av den regionala transportinfrastrukturplanen (länsplanen), bland annat genom samverkan med Trafikverket och framtagandet av planeringsunderlag.
Rollen innebär samverkan med kommuner, regioner i Mellansverige statliga myndigheter och andra aktörer, liksom nära samarbete med Region Västmanlands interna verksamheter. Rollen innebär också att du vid behov är föredragande inför vår nämnd och i andra sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• delta i länsövergripande samarbeten kring samhällsplanering och regional utveckling.
• utveckla och delta i projekt kopplade till strategisk regional planering.
• leda och utveckla nätverk inom samhällsbyggnadsområdet tillsammans med kommunerna i Västmanland.
• samarbeta med Trafikverket, kommuner och angränsande regioner för att identifiera brister och behov i infrastrukturen.
Om arbetsplatsen
Vi är organiserade under Regionala utvecklingsförvaltningen och tjänsten är placerad inom verksamheten Samhällsutveckling som omfattar en bredd av sakfrågor så som infrastruktur, regional strategisk planering, bredband och etableringar inom näringslivet.
Verksamheten är nära kopplad till Region Västmanlands arbete med genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Vi som jobbar här har breda kontaktytor i vår yrkesroll och samarbetar både med andra verksamheter inom Regionala utvecklingsförvaltningen, övriga delar av Region Västmanland, kommuner, regioner i närliggande län, politiker och statliga myndigheter. Du välkomnas av en öppen, nyfiken och kompetent arbetsgrupp med stor kompetens inom sina respektive områden.
Samtidigt som vi rekryterar till denna tjänst rekryterar vi även en av dina kollegor. Se gärna tjänsten som utvecklingsstrateg med inriktning infrastruktur.
Vi erbjuder dig
• ett omväxlande och utmanade arbete där du kommer ha många givande och intressanta kontaktytor
• möjligheten att vara med och påverka hur Västmanland ska utvecklas som län
• en arbetsplats med starkt utvecklingsfokus
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsplanering eller ett närliggande område, exempelvis som ingenjör, planeringsarkitekt eller kulturgeograf. För rollen krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med transportinfrastruktur, kraftförsörjning eller annan samhällsplanering, goda kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) samt vana att använda analys- och planeringsverktyg som GIS/QGIS, SPSS, R eller motsvarande. Erfarenhet från statlig, regional eller kommunal verksamhet, alternativt relevant bransch, ser vi också som värdefulla. Även erfarenhet av projektledning och processledning samt erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som person är du strategisk och analytisk med förmåga att se helheter. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga och upprätthålla nätverk, och du trivs med att tala inför både större och mindre grupper. Du är initiativrik, arbetar självständigt och driver dina uppgifter framåt med engagemang.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid.
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetsplatsen är i Västerås, men det finns goda möjlighet att utföra delar av arbetet på distans. Resor förekommer, främst inom Västmanland och närliggande län. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan 5 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 42 och vecka 43.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
