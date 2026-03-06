Utvecklingssekreterare till Stadsfastigheter (vikariat)
2026-03-06
Ref: 20260285
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara Malmö?
Stadsfastigheter i Malmö stad söker nu en utvecklingssekreterare för ett vikariat på 11 månader. Vi är en avdelning med cirka 200 anställda som ansvarar för stadens lokalförsörjning genom samordning av stadens lokalbehov, förvaltning, byggnation och bidrag till stadens hållbara utveckling. Nu söker vi dig som vill bidra till vår utveckling genom att arbeta med internkontroll, ärendeberedning, GDPR och registrering.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingssekreterare hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du:
• säkerställer kvalitet och struktur i ärenden till politiken,
• samordnar och utvecklar arbetet med intern kontroll och uppföljning,
• stöttar registratur,
• bidrar till avdelningens utvecklings- och kvalitetsarbete samt övergripande utvecklingsarbete inom styrning och administration,
• samordnar avdelningens GDPR.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är inlyssnande och lösningsorienterad med ett starkt intresse för att förbättra och förenkla arbetssätt inom fastställda ramar samtidigt som du har en helhetssyn som ger dig möjlighet att skapa och förmedla strukturer.
Du har:
• Minst en 3-årig universitets- eller högskoleexamen inom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande.
• Erfarenhet och god förståelse av kommunal beslutsprocess, diarieföring och offentlighetsprincipen.
• En god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• Förmåga att arbeta systematiskt, med helhetssyn och med fokus på kvalitet och förbättring.
• Stark administrativ förmåga och god vana att samordna, planera, skapa strukturer och driva processer.
• En social och relationsskapande förmåga - du trivs med att samarbeta och dela med dig av erfarenheter och engagemang.
• En positiv inställning och uppskattar humor i arbetsvardagen.
• En förmåga att anpassa budskap efter mottagaren och balansera mellan mjuka och hårda värden.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 180 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat på 11 månader
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin här.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara med och skapa framtidens cirkulära Malmö? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad
Enhetschef
Jeanette Olsson jeanette.olsson1@malmo.se 0733-100425
9780664