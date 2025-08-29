Utvecklingsledare styrande dokument
2025-08-29
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vill du vara med och bidra till en trygg och hållbar stad? Nu söker vi dig som vill arbeta deltid i en mångfacetterad och framåtblickande organisation där du får stort inflytande över ditt arbete.
Som medarbetare hos oss får du en central roll i arbetet med förvaltningens styrande och stödjande dokument, en viktig struktur för att skapa framdrift både strategiskt, taktiskt och operativt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Kvalitetssäkra styrande dokument.
• Bistå vid behovsbedömning och utformning av nya dokument.
• Säkerställa att dokument följer gällande riktlinjer och interna standarder.
• Bevaka att dokument hålls aktuella och initiera uppdateringar vid behov.
• Stötta handläggare och chefer med strukturering och språkgranskning.
• Hantera formalia och behörigheter i systemet.
• Hålla utbildningar i användningen av systemet.
• Delta i arbetet med att införa ett nytt systemstöd för styrande dokument.
Övriga verksamhetsutvecklingsuppdrag kan också ingå i rollen.
Tjänsten är på 50% och tidsbegränsad under perioden november 2025 - augusti 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har några års arbetslivserfarenhet, gärna från offentlig sektor, och en god förståelse för eller vana av olika systemstöd.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Lotus Notes eller liknande system.
• Tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Som person är du ansvarsfull och noggrann. Du trivs att arbeta tillsammans med andra och bygger goda relationer. Du ser möjligheter i utveckling och bidrar gärna med förbättringsförslag samtidigt som du behåller lugnet i föränderliga situationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Hos oss får du möjlighet att bidra till att Göteborg utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Det närmaste året renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20 där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026. Under renoveringstiden har vi arbetsplatser på Postgatan och Lillhagsparken enligt ett roterande schema. Det innebär några månader på Postgatan och några månader på Lillhagsparken och gäller för större delen av förvaltningens tjänster.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till HR-specialist rekrytering.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Ersättning
