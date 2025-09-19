Utvecklingsledare sökes till kommuncentral stab
2025-09-19
Din arbetsplats
Som utvecklingsledare är du en del av kommunens centrala enhet stab och kommunikation. Enhetens uppdrag är att säkerställa leverans och framdrift i kommungemensamma processer, arbeta för ökad effektivitet i förvaltningen och erbjuda professionellt kommunikativt stöd till kommunens verksamheter.
Stabsenheten är ny och kommer att bestå av tolv medarbetare, varav fem med olika kompetenser inom kvalitet, digitalisering, innovation, hållbarhet, styrning och ledning. Sex av medarbetarna stödjer förvaltningen i strategiska och operativa kommunikationsfrågor. Tillsammans med kommunens kanslienhet och näringslivsenhet leds stabsenheten av biträdande kommundirektör.
Ditt uppdrag
Som utvecklingsledare har du en bred och strategiskt viktig roll. Du ansvarar för att driva och följa upp processer och projekt med fokus på leverans, kvalitet och effektivitet, och säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med fastställda styrdokument. Arbetet innebär även att genomföra utredningar och uppdrag från kommundirektör, biträdande kommundirektör och förvaltningsledning, ofta med grund i politiska beslut. Du omvärldsbevakar relevanta områden och kan snabbt anpassa arbetet vid förändrade förutsättningar.
I rollen agerar du som generalist med bred kompetens och arbetar processinriktat för att införa och utveckla effektiva arbetssätt. Du har ansvar för återkoppling och uppföljning, och driver kommunövergripande frågor som bidrar till verksamhetens utveckling.
Denna tjänst har en viss inriktning mot kommunens miljöarbete men är inte begränsad till det. Utrednings- och utvecklingsarbete inom flera områden kommer att vara aktuella utifrån verksamhetens behov. I tjänsten ingår dock att särskilt arbete med kommunens projekt Klimatneutrala Härryda kommun 2030. Projektet är ett åtagande i Viable Cities som är ett nationellt innovationsprogram för klimatneutrala och hållbara städer, där 48 kommuner och 6 myndigheter deltar. Tillsammans med bland annat RISE, Lindholmen Science park och aktörer inom det lokala civilsamhället ska projektet bidra till att uppnå klimatneutralitet.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och av att leda utvecklingsprojekt med fokus på leverans och effektivitet. Du har god förståelse för styrdokument och deras praktiska tillämpning, och arbetar processinriktat med verksamhetsutveckling. Rollen kräver att du är van vid att samarbeta med olika intressenter, både internt och externt. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska både i tal och skrift.
Du har erfarenhet av att sammanställa stora mängder information och göra utredningar inom olika områden. Du har lätt att ta dig an nya uppgifter och har en tydlig metodik i ditt utredande arbete. Det är meriterande om du har vana vid att skriva tjänsteskrivelser och att föredra ärenden för likväl den politiska ledningen som förvaltningsledningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att processleda grupper i olika frågor.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, med förmåga att driva processer framåt och leverera med kvalitet. Du skapar goda samarbeten och är lyhörd inför den kontext du verkar inom och för olika perspektiv, samtidigt som du har helhetssyn och agerar för organisationens bästa. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, tar ansvar och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Med lugn och stabilitet hanterar du utmaningar, planerar och organiserar arbetet strukturerat och effektivt. Din analytiska förmåga gör att du kan hantera komplexa frågor och identifiera utvecklingsbehov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Biträdande kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Marcus Starcke marcus.starcke@harryda.se 031-724 6238
