Utvecklingsledare samsjuklighet
2025-12-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) är en samordnande regional aktör som stödjer länets kommuner i utvecklings- och förändringsarbete inom socialtjänsten samt i samverkan med den näraliggande hälso- och sjukvården. Genom att samla och sprida kunskap, främja samverkan och stödja implementering av nationella riktlinjer och metoder bidrar RSS till en mer sammanhållen, kunskapsbaserad och ändamålsenlig socialtjänst i länet.
Vi erbjuder
en utvecklande och samhällsviktig roll med stor möjlighet att påverka möjlighet att aktivt bidra till genomförandet av samsjuklighetsreformen i Dalarna
ett uppdrag där du får driva förändringsprocesser i nära samverkan med kommuner, region och nationella aktörer
ett dynamiskt arbetsklimat med engagerade kollegor och samarbetspartners
flextid samt goda möjligheter till kompetensutveckling
Placering: RSS Dalarna | Projektanställning 2 år Ort: Falun
Utvecklingsledare samsjuklighetPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare vid RSS Dalarna har du ett länsövergripande uppdrag att leda, samordna och stödja kommunernas gemensamma utvecklingsarbeten i omställningen av samsjuklighetsreformen. Uppdraget är främst riktat till länets kommuner i samverkan, men innebär också nära samarbete med Region Dalarnas hälso- och sjukvård i de delar som rör gemensamma samverkans- och utvecklingsfrågor.
Du arbetar strategiskt och processinriktat, med fokus på gemensamt lärande, samsyn och hållbara strukturer för långsiktig samverkan.
I uppdraget ingår att:
samordna, driva och utveckla det regionala utvecklingsarbetet för länets kommuner i samverkan kopplat till samsjuklighetsreformen
processleda regionala utvecklings- och lärprocesser kopplade till reformens genomförande för länets kommuner
operativt erbjuda regionalt stöd till länets kommuner i deras omställningsarbete utifrån identifierade behov och prioriterade gemensamma fokusområden
stödja och utveckla former för samverkan mellan kommuner samt mellan kommun och region, vara kommunernas representant i samverkan med regionens hälso- och sjukvård i olika gemensamma utvecklingsfrågor
samverka med regionala och nationella aktörer, inklusive Region Dalarnas hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, SKR och andra RSS-strukturer
analysera behov och identifiera utvecklingsområden som stärker ett kunskapsbaserat arbetssätt, verksamhetsutveckling och samverkan riktat till länets kommuner
planera och genomföra workshops, nätverksträffar m.m för inspiration, lärande och erfarenhetsutbyte för kommunernas socialtjänster i omställningsarbetet
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om socialtjänstens uppdrag, olika ansvarsområden, meriterande med koppling till psykisk hälsa, missbruk/beroende eller samsjuklighet
God förmåga att leda grupper, utvecklingsarbeten och driva processer samt att kommunicera och presentera komplexa frågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt
Erfarenhet av att leda långsiktiga utvecklings- och förändringsprocesser
God förmåga att skapa förtroende, dialog och samverkan mellan olika aktörer
Arbetar självständigt, tar initiativ och driver utvecklingsarbete framåt
Förmåga att analysera behov, följa upp resultat och omsätta kunskap och forskning till praktiskt regionalt stöd
Meriterande
Flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom socialtjänst, kommun och/eller offentlig sektor i ledande eller samordnande roll
God kunskap om socialtjänstens uppdrag, lagstiftning och målgrupper, särskilt meriterande med god kunskap om målgruppen samsjukliga
Erfarenhet och god kunskap inom samverkansledning och/eller processledning, verksamhetsutveckling, SU/ISU och implementeringsarbete
Forskningsbaserad erfarenhet inom socialt arbete
Erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete i samverkan-socialtjänst och regional hälso- och sjukvård
